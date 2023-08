Le chiffre : 85 milliards F CFA - abamako.com

Une réalisation de recettes mensuelle sur un objectif de 81 milliards de F CFA assigné à la Direction des grandes entreprises (DGE) des impôts, soit un soit un taux 104 %, et ce en dépit d’une conjoncture économique défavorable imputable à plusieurs facteurs exogènes et endogènes ayant conduit à l’arrêt des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers.

À quatre mois de la fin de l’exercice budgétaire, la Direction des grandes entreprises, sous l’empreinte de Hamadou Fall Dianka, est à un doigt de tenir son pari de prévision de recettes culminant à 980 milliards contre 836 milliards F CFA en 2022. Au cours de l’exercice précédent, la DGE a dépassé son objectif annuel de recettes de l’année dernière en recouvrant 842 milliards FCFA.

La loi de Finances rectifiée 2023 fixe les objectifs de ressources de la Direction générale des impôts à 1.116 milliards de FCFA sur les 2.151 milliards assignés à l’ensemble des services de recettes, soit environ 50%.



La Rédaction