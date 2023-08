Sécurisation des régions du Nord: L’Armée rassure - abamako.com

Les Forces armées maliennes n'entendent pas céder un centimètre carré aux groupes armés terroristes et à leurs complices dans le septentrion malien. De quoi rassurer sur les capacités de notre outil de défense à sécuriser l'ensemble du territoire



À quelques semaines de la rétrocession du camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Kidal aux Forces armées maliennes (FAMa), la tension monte d'un cran. Les accrochages meurtriers entre l'Armée et les Groupes armés terroristes (GAT) se multiplient dans la localité d'Anéfis située à quelques encablures de la capitale de l'Adrar des Iforas.

En effet, lundi dernier, les FAMa ont, dans un communiqué, indiqué avoir mené des frappes aériennes, aux environs de 14 heures, sur un regroupement de groupes armés terroristes dans le secteur d'Anéfis. Ces individus hors- la-loi, auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles et d'attaques contre nos forces, étaient en préparation d'attaques contre des positions FAMa, selon la même source qui a relevé que plusieurs combattants terroristes et 4 pick-up ont été neutralisés lors de ces frappes.

Hier, l'Armée a signalé que dans la poursuite de la reconnaissance offensive dans le secteur d'Anéfis, des frappes aériennes ont été menées, aux environs de 8 heures, contre des colonnes de véhicules des groupes armés terroristes observées à 12 km d'une forêt non loin d'Anefis. Selon des renseignements précis, ces groupes étaient en train de planifier des attaques contre des populations civiles et des postes contrôlés par les Forces armées maliennes.

Par ailleurs, sur la base de renseignements, les FAMa ont indiqué avoir neutralisé, ce mardi aux environs de 9h45, à 14 km au Nord- Est de Niafunké (Région de Tombouctou), Adou Diallo, un influent terroriste activement recherché. L'intéressé, selon la même source, est impliqué dans le tir d'obus contre le camp de la Garde à Tombouctou, le 18 août dernier. < ‎

Les populations s'interrogent sur ce regain de tension dans les Régions du Nord au moment où la Mission onusienne au Mali est en train de lever le camp après dix ans de présence, avec un bilan très mitigé en ce qui concerne la protection des populations maliennes contre la barbarie des groupes terroristes.

Tout a commencé, il y a quelques jours, avec la rétrocession du camp de la Minusma à Ber (Région de Tombouctou) aux Forces armées maliennes.

N'ayant pas pu empêcher les FAMa de prendre possession de ce camp, les groupes armés terroristes qui ont perdu plusieurs éléments lors des accrochages, ont décidé d'imposer le blocus sur la ville de Tombouctou avec le dessein de faire souffrir les populations. Le trafic sur les principales routes d'approvisionnement de la ville étant interrompu, cela a provoqué une augmentation des prix des produits de grande consommation, dont les carburants.

La situation dans le Septentrion nous amène à nous interroger sur les réelles intentions des groupes signataires de l'Accord de paix qui sont en complicité avec les groupes terroristes. C'est avec cette complicité, faut-il le rappeler, qu'ils sont parvenus à déstabiliser tout le nord du Mali en 2012. Cette fois-ci, ils ont en face une Armée malienne mieux équipée et déterminée à répondre à toute agression.

Madiba KEÏTA‬

