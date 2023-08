1er et 2 septembre 2023 Modibo Sidibé à Bafoulabé - abamako.com

1er et 2 septembre 2023 Modibo Sidibé à Bafoulabé Publié le mercredi 30 aout 2023

Cérémonie d`investiture de Modibo SIDIBE comme candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018

Les FARE et le NPP ont investi, Modibo SIDIBE comme leur candidat à l'élection présidentielle de Juillet 2018, le Dimanche 13 Mai 2018 au Palais de la Culture de Bamako.

L’ancien Premier ministre et président du parti Fare an ka wuli va offrir un dernier bain de foule dans cette bourgade, en terrain conquis, avec des selfies à tout-va. Un scénario qui est devenu habituel à chacune de ses apparitions publiques. Modibo Sidibé devra animer une rencontre d’échanges avec les militants venus de tout le cercle sur les questions brûlantes de l’actualité.



Cet homme politique, âgé de 71 ans, marié et père de six enfants s’est glissé dans le fauteuil de Premier ministre du 28 septembre 2007 au 3 avril 2011. Une nomination intervenue alors que le Mali traverse une triple crise économique, financière et énergétique. Dans la foulée, une panoplie de mesures sont prises en vue d’améliorer la gouvernance, restaurer le pouvoir d’achat de la population, dynamiser le dialogue social, soutenir la croissance économique et créer plus d’emplois. Plusieurs projets sont lancés : le renouveau de l’action publique, destiné à améliorer les performances de l’administration, l’Initiative Riz conçue pour relancer la production agricole avec comme objectif prioritaire la production de 1 million de tonnes de riz marchand, le Forum national sur l’éducation (2008), les Etats généraux sur la corruption et la délinquance financière (2009), la Table ronde des bailleurs de fonds du Mali (2008). Avec les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, le Mali est classé Top reformer au classement Doing Business.



Candidat à l’élection présidentielle d’avril 2012, Modibo Sidibé est arrêté le 22 mars 2012 lors d’un coup d’État mené par le Capitaine Amadou Haya Sanogo contre le président Amadou Toumani Touré puis libéré le 27 mars. Sa candidature à l’élection présidentielle de 2018 ne recueille que 1,42 % des suffrages exprimés.



Fafan