Axe Douentza – Bandiagara : Un pont menace de céder Publié le mercredi 30 aout 2023 | L'Informateur

Les intempéries ont provoqué une crue qui a endommagé le pont, sur l’axe Douentza-Bandiagara. L’ouvrage d’art, à l’entrée du village de Koubewel Koundia, risque de céder à cause de l’impact des inondations se fait toujours sentir dans la région. Des pluies diluviennes se sont abattues et les averses sont loin d’être terminées. Alors que la restauration de l’infrastructure fortement touchée n’a pas subi un début de réparation, faisant craindre une coupure de la voie en deux si des poids lourds continuaient à l’emprunter.



Les inondations ont été rapides et violentes et des mesures doivent être prises pour protéger les usagers de cette route.



La Rédaction