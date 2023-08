Lettre à grand-père : Education, à quand les Etats généraux ? - abamako.com

Lettre à grand-père : Education, à quand les Etats généraux ? Publié le mercredi 30 aout 2023 | Mali Tribune

Cher grand-père ! Depuis qu’on a commencé cette histoire de refondation, nous sommes là à attendre à quand la vraie refondation ? Oui celle de l’éducation ! A quand les Etats généraux sur l’éducation malienne ? C’est le moule de fabrication du Malien. Oui Mali Kura est-il possible sans le Malien Kura ? Donc à quand les débats sur l’avenir ?



Oui grand-père ! Aujourd’hui, nous avons assisté à une dérive nationale de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Mali par des Maliens d’hier. Ceux-là mêmes qui ont bénéficié de très bonnes écoles et de la bonne éducation, que serait le Mali de demain avec ces enfants que l’on prépare aujourd’hui. Cette éducation d’aujourd’hui !



Si avec cette éducation de qualité, celle d’hier, le Mali n’a pas su éviter Aguelhok, Dina Oguru, Ogossagou et Mourrah. Que nous réserve demain avec l’éducation d’aujourd’hui ? Oui grand-père, rébellion, jihad, violence, exactions, terrorisme, extrémisme, obscurantisme, que de “jusqu’aux-boutistes”, politiques, religieux et ethniques !



Oui si avec la belle éducation d’hier, la démocratie est ébranlée, charcutée et sabotée pour faire triompher un despotisme militaire sous des applaudissements, imagine demain ! Si aujourd’hui, au Mali, le dialogue échoue pour que les armes résonnent, avec cette belle éducation d’hier, que ferait celle d’aujourd’hui, la génération de “Je l’ai dit. C’est moi qui a dit”.



Hélas ! Hélas ! Grand-père ! Si avec la génération d’hier, des politiques ont fait tomber les institutions du haut d’un boulevard, qu’est-ce que la génération d’aujourd’hui ne ferait pas demain pour venir au pouvoir. Si la seule différence entre celui qui n’a pas été à l’école et celui qui a un doctorat, demeure une langue, dans les analyses, les visions et les opinions.



Lorsque le docteur et le professeur en droit, en politique et autres ont le même langage et les mêmes opinions que les charpentiers. Lorsqu’un universitaire te dira les mêmes choses qu’un chauffeur de taxi. Sous les sceaux d’un patriotisme chauviniste. Alors là, grand-père, que viendront dire demain, ceux qui sont en train d’être formés aujourd’hui.



Cher grand-père ! A quoi sert de refonder un pays qui va être laissé à des jeunes sans formation. A quoi sert d’octroyer une Constitution, d’aller à une autre République, bien faite par des hommes et des femmes, qui savent tous que la démocratie et la République ont été gravement violées, pour une future génération qui ne connait ni démocratie ni République.



Doit-on nous taire et laisser aller vers un Mali sans le Malien Kura ? Pas un Malien Kura avec des “Maliens Koro” mais une future génération refondée et réformée pour être apte à relever les défis qui lui sera légués.



Allons à des Etats généraux de l’éducation et de l’école malienne. Ça urge ! Et à mardi prochain pour le reste. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy