Basket-Ball : Fin de mandat du Malien Hamane Niang à la tête de la Fiba-Monde Publié le mercredi 30 aout 2023 | Mali Tribune

Le mandat non renouvelable de quatre ans de Hamane Niang à la tête de la Fédération Internationale de Basket-ball Association (Fiba-monde) a pris fin le mercredi 23 août. La présidence tournante entre les continents est revenue à l’Asie avec l’élection à l’unanimité du Cheikh Saud Ali Al Thani. Le Qatari succède ainsi au Malien pour un autre mandat de quatre ans.







Ancien président de la Fédération malienne de basket-ball, ancien ministre des Sports, de la culture, Hamane Niang, élu en août 2019, a bouclé ses quatre ans à la présidence de l’instance suprême du basket-ball mondial le mercredi 23 août dernier.



De ce fait, l’ancien président de Fiba-Afrique a passé le témoin à son successeur lors du XXIIe Congrès de la Fiba-Monde pour un nouveau cycle qui s’étend de 2023 à 2027. Ledit Congrès s’est tenu en Philippines (notamment à Manille) en marge de la Coupe du monde de basket-ball.



Nouveau président de la Fiba, le Cheikh Saud Ali Al Thani, élu à l’unanimité, a été auparavant vice-président de la Fiba-Monde pour le cycle précédent qui a débuté en 2019. Il était également président de Fiba-Asie depuis 2002, après avoir été président de la Fédération de basket-ball du Qatar et vice-président du Comité olympique du Qatar, a fait savoir la Fiba-Monde. Un parcours quasi-similaire à son prédécesseur malien qui a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité en lien avec le sport.



S’exprimant via les canaux de communication de l’instance, le Cheikh Saud Ali Al Thani a déclaré lors de son élection que “c’est un grand honneur de prendre cette responsabilité : pour moi, pour mon pays, le Qatar, et pour notre continent, l’Asie. Je représente désormais les intérêts des 212 fédérations nationales des cinq régions. Le basketball est un sport mondial et c’est notre principale force. Je ne peux faire qu’une seule promesse aujourd’hui, celle de travailler dur avec les dirigeants de la Fiba et l’ensemble du bureau central pour le bien du basket-ball et de la Fiba”.



En plus du président, l’élection a aussi concerné les membres du bureau central. Fait marquant, l’Allemand Ingo Weiss a été réélu pour un troisième mandat en tant que trésorier. “Les membres du bureau central, ainsi que le président et le trésorier nouvellement élus, rejoindront le secrétaire général de la Fiba, Andreas Zagklis, ainsi que les présidents des cinq régions de la Fiba pour le mandat 2023-2027 : Anibal Manave pour l’Afrique, Fabian Borro pour les Amériques, Dr. K. Govindraj pour l’Asie, Jorge Garbajosa pour l’Europe et David Reid pour l’Océanie. Le bureau central nommera un représentant de la National Basketball Association (NBA) et un représentant des joueurs. En outre, le bureau central peut coopter des membres supplémentaires (avec plein droit de vote) pour la vision, les compétences et l’expertise particulières qu’ils pourront apporter. Le bureau central nouvellement formé se réunira pour la première fois le samedi 9 septembre à Manille, à l’occasion du week-end des finales de la Coupe du monde 2023”, peut-on lire sur le site de la Fiba.



Cissouma





Les membres du Bureau Central pour le mandat de 2023 à 2027 sont les suivants :



Mme Carol Callan (Etats-Unis)



Yamil Alejandro Bukele Perez (Salvador)



Usie Richards (Îles Vierges)



Mme Yuko Mitsuya (Japon)



Yao Ming (Chine)



Mme Carmen Tocala (Roumanie)



Matej Erjavec (Slovénie)



Asterios Zois, (Grèce)



Tor Christian Bakken (Norvège)



Mme Jubilee Kuartei (Palau)



Burton Ross Shipley (Nouvelle-Zélande)



Mme Pascale Mugwaneza (Rwanda)



Jean-Michel Ramaroson (Madagascar)