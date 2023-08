Mali: Générosité ostentatoire d’un Maire face aux défis pressants de sa commune - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: Générosité ostentatoire d’un Maire face aux défis pressants de sa commune Publié le mercredi 30 aout 2023 | Nouveau Reveil

© aBamako.com par FS

Signatures des conventions de financement entre l`union européenne, l`AMM et l`ARM.

Le Siège de l`Association des Municipalités du Mali (AMM) a abrité le Lundi 1er Avril, 2019, la cérémonie de signature des conventions de financement entre l`union européenne et l`AMM, l`ARM. Tweet

Une vidéo récemment virale a déclenché un débat enflammé, mettant en scène le Maire de Ouenkoro, dont l'affichage de générosité suscite un profond malaise. À l'occasion de son anniversaire récemment célébré, des images le montrent distribuant des sommes importantes en espèces

et remettant même des véhicules V8 en cadeau. Lors de cet événement, le prêcheur et Maire de Ouenkoro aurait distribué pas moins de 58 millions de FCFA en espèces et a offert 3 véhicules V8. La manière dont ces fonds pourraient autrement avoir été utilisés de manière plus constructive pour soulager les difficultés rencontrées par les habitants locaux est indiscutable. Cette situation soulève

des interrogations sur la nature de cette générosité, donnant l'impression que le Maire cherche davantage à créer une image qu'à répondre aux besoins urgents de sa communauté. Même si les proches du Maire tentent de justifier son geste en mettant en avant ses initiatives précédentes en faveur de la population, il reste confronté à une vague soutenue de critiques. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le contexte difficile actuel que traverse le pays. Les interrogations qui émergent

portent sur la manière dont les ressources sont priorisées dans une période où les défis sont multiples et

les besoins criants.