© aBamako.com par DR

Deuxième édition du festival culturel et économique de Kouremale : Le célèbre artiste Salif Keita prôné la fédération Mali-Guinée

Le vendredi 25 août 2023 le Bougou du Palais de la culture Amadou Hampaté Ba a servi de cadre pour le lancement de la 2e édition du Festival artistique, culturel et économique de Kouremalé. Ce Festival initié par l’artiste musicien Salif Kéita, se tiendra du 27 au 29 octobre 2023 à Kouremalé.



Placé sous le signe de la fédération entre le Mali et la Guinée, il demeure constant que ces deux pays frontaliers constituent les deux poumons de ce festival.



Pour les activités de cette 2e édition, ce sont des groupes folkloriques qui seront à l’honneur. Selon le commissaire général du Festival, Salif Kéita, il s’agit d’aller dans les tréfonds de nos cultures pour en extraire la substance sur laquelle se fondent notre “Maaya” et notre identité.



Selon les organisateurs, la 1re édition du festival de Kouremalé a connu un franc succès avec des réalisations comme l’octroi d’un hectare au Festival pour la construction d’un vestibule du savoir (Donya Blon) par la mairie de la commune ; la zone tampon complètement dégagée de ses tonnes d’ordures et désormais patrimoine du Festival ; l’allègement des tracasseries que subissaient les populations de part et d’autre de la frontière, etc.



Cette 2e édition est placée sous parrainage d’Oumar dit Barou Coulibaly de la Guinée et Mme Fatoumata Batouly Niane du Mali. L’accompagnement des sponsors est vivement sollicité pour faire de cette 2e édition un succès.



Zeïnabou Fofana