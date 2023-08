Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 30 août 2023 - abamako.com

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 30 août 2023, dans sa salle

de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président

de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté un projet de décret ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communication



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du

Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant

affectation au Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de la

parcelle de terrain, objet du Titre foncier n°1484 du Cercle de Bougouni, sise à

Djoutièbougou, Commune rurale de Kola.



Le village de Djoutièbougou est confronté à des problèmes liés à l’occupation irrégulière des

espaces entrainant des difficultés fonctionnelles sur le plan de mise en œuvre des projets

d’assainissement, de voirie et de réalisation d’équipements collectifs.

La présente affectation intervient pour pallier ces difficultés. Elle concerne la parcelle de terrain

d’une superficie de 4 hectares 94 ares 46 centiares, destinée à satisfaire les besoins de

réhabilitation et de recasement du village de Djoutièbougou dans la Commune rurale de Kola.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

- Chef de Brigade du Pôle national économique et Financier de Bamako :

Commissaire Divisionnaire de Police Cheick Elkebir Ould Bouh.

- Chef de Brigade du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité :

Commissaire Divisionnaire de Police Amadou TOURE.

- Directeur national de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée :

Monsieur Abdoulaye Idrissa MAIGA, Inspecteur des Services pénitentiaires.



AU TITRE DU MINSTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

- Gestionnaire Adjoint à la Cour Suprême :

Monsieur Gaoussou SANGARE, Inspecteur des Services Economiques.

- Directeur des Finances et du Matériel au Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé

de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne :

Monsieur Missa DIOMA, Inspecteur des Finances.

- Directeur des Finances et du Matériel au Ministère de l’Elevage et de la Pêche :

Monsieur Oumar Abdoulaye MAIGA, Inspecteur des Finances.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE

L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

- Chef de Cabinet :

Madame Kadiatou AW, Gestionnaire des Ressources humaines.

- Chargés de mission :

Madame Oury KAMISSOKO, Spécialiste en Santé de la Reproduction ;



Monsieur Boubacar Diadié SANGHO, Juriste ;

Monsieur Boubacar NIANE, Journaliste ;

Monsieur Siddik Moctar Aboubacar TRAORE, Gestionnaire des Ressources humaines ;

Monsieur Sidi DICKO, Professeur de l’Enseignement Secondaire général.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L’EMPLOI ET

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



- Conseiller technique :

Monsieur Drissa BALLO, Professeur de l’Enseignement Technique.

- Chargés de mission :

Madame Oumou TRAORE, Gestionnaire de projet ;

Monsieur Mountaga BAGAYOKO, Inspecteur des Services Economiques.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES DOMAINES, DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

- Chef de Cabinet :

Monsieur Amadou DIARISSO, Inspecteur des Services Economiques.

- Chargés de mission :

Madame Assietou TOURE, Urbaniste ;

Monsieur Gabou Ibrahim BERTHE, Architecte ;

Monsieur Abakary TOURE, Juriste ;

Monsieur Moulaye Idrissa TOURE, Spécialiste en Communication et Relations

économiques internationales ;

Monsieur Moussa Issa DAOU, Juriste.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU

DEVELOPPEMENT DURABLE

- Secrétaire Général :

Monsieur Mamadou HAIDARA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de

l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs

par rapport à la semaine précédente.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre la maladie.



Bamako, le 30 août 2023



P/Le Secrétaire général du Gouvernement/P.O,

La Secrétaire Générale Adjointe



Madame COULIBALY Fatoumata BALDE



Chevalier de l’Ordre national