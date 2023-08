Coopération : La Chine refuse son visa aux opérateurs économiques maliens, mais ouvre un centre de demande au Ghana - abamako.com

Coopération : La Chine refuse son visa aux opérateurs économiques maliens, mais ouvre un centre de demande au Ghana Publié le jeudi 31 aout 2023 | Le Matin

L’ambassade de Chine au Ghana a inauguré le 10 août 2023 un centre de demande de visa chinois à Accra afin de faciliter les déplacements des voyageurs ghanéens en Chine. Et pourtant ce pays refuse son visa à nos opérateurs économiques depuis près de 8 ans.



La représentation diplomatique chinoise a déclaré que ce centre, créé avec la coopération de «China Tourism Group», va assurer un service de qualité et un traitement rapide des demandes de visa pour les Ghanéens. Lors de la cérémonie d’inauguration, Lu Kun, l’ambassadeur de la Chine au Ghana, a indiqué que l’ouverture du nouveau centre avait été rendue nécessaire par l’augmentation prévue du nombre de Ghanéens souhaitant visiter la Chine.



«A la lumière de cette nouvelle situation et en s’appuyant sur les pratiques internationales courantes, le nouveau centre a été ouvert à Accra. Il vise à permettre aux demandeurs de visa d’accéder à des services pratiques, efficaces et de qualité», a indiqué M. Kun. Et de conclure, «nous estimons qu’il contribuera grandement au développement des échanges bilatéraux et des relations sino-ghanéennes… Je suis convaincu qu’il ouvrira un nouveau chapitre dans l’histoire des échanges humains entre nos deux pays».



La preuve dans sa conquête de l’Afrique, les pays ne sont pas à la même enseigne aux yeux des dirigeants de l’Empire du milieu. La preuve est que la Chine offre plus de facilité et de commodités aux Ghanéens pour obtenir le visa d’entrée sur son territoire. Et pourtant, cela fait au moins 7 ans que ses portes sont fermées aux opérateurs économiques maliens. «Cela fait au moins 7 ans que la Chine refuse le visa aux commerçants maliens. Le sésame est délivré au compte-gouttes pour le délai dérisoire d’un mois», nous confiait un jeune commerçant du Grand marché de Bamako, dans un dossier sur la coopération sino-malienne, notamment les dérapages économiques et environnementaux des Chinois dans notre pays.



Ceux-ci (les commerçants maliens) ont frappé à toutes les portes en vain. «Nous avons protesté par tous les moyens légaux, en vain», a ajouté notre interlocuteur. Mais, selon beaucoup de ses camarades, «la situation perdure parce que les autorités maliennes n’en ont jamais fait leurs affaires. Les opérateurs économiques maliens sont les seuls à être frappés par cette mesure discriminatoire en Afrique de l’ouest. Dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Congo-Brazzaville… les autorités ont haussé le ton et les autorités chinoises ont reculé».



Ils citent notamment le cas de la Côte d’Ivoire où la Chine est revenue sur sa décision quand le gouvernement ivoirien a décidé d’appliquer la réciprocité à l’égard des Chinois voulant se rendre dans le pays. L’ouverture d’un centre de demande de visa chinois à Accra n’offre-t-elle pas l’opportunité idéale aux autorités maliennes d’exiger de nos «amis Chinois» un traitement égal, donc de mettre fin à la discrimination sur les visas ? A défaut, n’est-t-il pas temps d’appliquer la réciprocité comme certains pays ?



Kader Toé