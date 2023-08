Présidence de FIBA : Hamane Niang passe la main à Saud Ali Al Thani la tête haute - abamako.com

A l’occasion du 22e congrès de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) à Manille (Philippines), le président Hamane Niang a passé la main mercredi dernier (23 août 2023) au Cheikh Saud Ali Al Thani du Qatar qui a été vice-président durant le cycle précédent ayant débuté en 2019. Président de FIBA Asie depuis 2002, après avoir été celui de la Fédération de basket-ball du Qatar et vice-président du Comité olympique du Qatar, il a été élu à l’unanimité pour succéder à notre compatriote. Et c’est la tête haute que Hamane Niang passe la main, assuré d’avoir bien accompli sa mission malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 et les peaux de bananes visant à salir sa réputation dans son propre pays. Dans un entretien accordé au site de Fiba (Fiba.basketball), il a jeté un regard rétrospectif sur sa gestion en toute modestie.



Une période des défis inédits ! C’est ce qu’a été, selon de nombreux observateurs, le mandat de Hamane Niang à la tête de Fiba du 29 août 2019 au 23 août 2023. Des défis auxquels il a su faire face en vrai manager et en leader visionnaire. «Cela a été pour moi un privilège de servir cette organisation durant l’une des périodes les plus exigeantes de l’histoire du basket-ball international. Nous avons dû affronter de nombreux défis graves, tels que la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec des conséquences désastreuses pour les gens», a confié «Vieux Niang» à «Fiba-basketball».



En dépit de cela, a-t-il ajouté, «la FIBA a réagi avec rapidité et agilité à la menace de la pandémie… Nos membres et partenaires ont fait honneur à leur statut de défenseurs et d’ambassadeurs de notre sport tout au long de cette crise sanitaire. Au début de l’année 2020, nous avons pris des mesures drastiques lorsque le monde commençait seulement à saisir la gravité de la pandémie». Ces initiatives de prévention et l’adaptation du calendrier international ont été «cruciales» non seulement pour empêcher la propagation de l’infection et protéger la santé des personnes impliquées, mais aussi pour ensuite reprendre rapidement les activités de l’organisation sportive.



«L’usage de bulles nous a permis par exemple d’organiser plus de 90 événements à l’échelle mondiale au cours de cette période difficile», a rappelé M. Niang. «J’estime que la FIBA est ressortie de cette pandémie plus forte et mieux équipée pour le futur. Et c’est là, en grande partie, le fruit du travail inlassable de nos fédérations nationales et de notre personnel», a ajouté le président sortant de Fiba. Au cours des quatre dernières années, la fédération internationale a aussi intensément œuvré à agrandir la famille qu’elle est. Pour la toute première fois, la Coupe du monde FIBA 2023 sera organisée du 25 août au 10 septembre 2023 par trois pays, notamment les Philippines, le Japon et l’Indonésie.



Trois pays qui, à eux seuls, comptent plus d’un demi-milliard d’habitants. «Cette compétition permettra donc de toucher une vaste population. Le chemin qui conduit à l’événement phare de la FIBA a été très excitant avec de nombreuses étapes marquantes en cours de route, comme par exemple le spectaculaire tirage au sort de la Coupe du monde FIBA 2023 à Manille», a rappelé M. Niang. Et de poursuivre, «une autre première pour notre sport, la prochaine édition de la Coupe du monde FIBA, prévue au Qatar en 2027, verra débarquer la compétition au Moyen-Orient, à Doha plus précisément. La Fédération de basket-ball du Qatar a proposé une formidable candidature offrant une nature géographique compacte, avec beaucoup de flexibilité dans la programmation et un fort accent mis sur la durabilité»…



Blanchi après s’être volontairement effacé pour une enquête transparente sur le présumé scandale de harcèlement sexuel



Durant le mandat de Hamane Niang, on a également assisté à la croissance continue du basket-ball féminin. Et la Coupe du monde féminine FIBA 2022 qui a eu lieu en Australie a confirmé ces progrès en conformité avec l’une des priorités stratégiques de l’instance suprême du basket mondial : «les femmes dans le basket-ball» ! «L’événement a été agrémenté de nombreux moments inoubliables, comme par exemple une fin en conte de fées pour Lauren Jackson, l’une des joueuses les plus emblématiques de notre sport», a rappelé H. Niang. A Sydney, le record de spectateurs a été battu avec 145 519 au total. Et la compétition a aussi généré un demi-milliard de vues, soit sept fois plus qu’en 2018. Ce qui, souligne M. Niang, «démontre clairement le très grand intérêt suscité à travers le monde par le basket-ball féminin».



Il faut rappeler que le mandat de Vieux Niang a été aussi perturbé par le supposé scandale de harcèlement sexuel systémique au sein de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) relevé le 10 juin 2021 par le «New York Times» (Etats-Unis) et l’Ong Human Rights Watch. Pour faciliter l’enquête diligentée par Fiba, il avait volontairement accepté de se retirer. Blanchi par le rapport de «Integrity Officer», il avait repris ses fonctions le 14 septembre 2021.



Dans un communiqué publié à cette occasion, la Fiba avait confirmé que «le rapport indépendant ne fournit aucune preuve à l’appui des allégations selon lesquelles le président, Hamane Niang, était au courant ou aurait dû être au courant des abus sexuels commis au sein de la Fédération malienne de basket-ball». Quant à Hamane, il a déclaré que «cette investigation est d’une importance capitale et je tiens à témoigner tout mon soutien personnel et inconditionnel aux victimes. Ces délits doivent être dûment poursuivis par la FIBA via des procédures indépendantes. Puisque l’Integrity Officer a confirmé mon innocence, je reprends dès à présent mes fonctions officielles au sein de la FIBA».



C’est donc la tête haute et très reconnaissant que Hamane Niang a passé le témoin le 23 août 2023 au Cheikh Saud Ali Al Thani du Qatar. «Je voudrais remercier toutes les fédérations nationales membres pour leur soutien et leur travail durant mon cycle à la présidence. L’engagement et la détermination dont j’ai été le témoin sont remarquables et ils sont primordiaux pour la FIBA… J’aimerais aussi exprimer ma sincère gratitude aux fédérations nationales et au personnel de la FIBA, qui font de la gestion quotidienne des opérations dans le monde entier une réalité et qui contribuent au développement de notre sport», a-t-il confié au site de la Fiba (Fiba.basketball).



Ensemble, a-t-il rappelé, «nous avons porté le basket-ball vers de nouveaux sommets et nous avons étendu sa pratique aux quatre coins du monde, permettant à davantage de personnes d’y jouer et de tomber amoureuses de notre merveilleux sport». Un défi de vulgarisation qu’il avait déjà relevé au Mali (avec le concept des conférences zonales) en tant que président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) et sur le continent quand il dirigeait Fiba/Afrique.



Et personne ne sera surprise que, après la présidence de la Fiba, Hamane Niang continue à s’investir dans la vulgarisation du basket à la base. Pourquoi pas à travers la création d’un centre d’excellence à Kayes ?



Moussa Bolly







Un leader à cheval sur les valeurs d’un management visionnaire







Président de FIBA/Afrique depuis 2014, Hamane Niang a été élu à l’unanimité 13e président de la FIBA le 29 août 2019, lors du congrès électif à Beijing, en Chine. L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports puis de la Culture du Mali a présidé aux destinées de FIBA/Afrique pour la période 2014-2019. Il était membre du Bureau central de la FIBA au cours de la même période.



Né le 6 juin 1952 à Kayes (Mali), Vieux Niang a fait ses études fondamentales dans sa ville natale. Il a ensuite intégré le Lycée technique de Bamako de 1970 à 1973 avant de poursuivre des études supérieures à Dakar (Sénégal) où il obtint une maîtrise en Sciences économiques. C’est après l’obtention d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS, option Gestion Financière) que le jeune cadre est rentré au Mali avec son rêve et son ambition. Il n’a pas tardé à occuper d’importants postes de responsabilité.



C’est ainsi que, de 1981 à 1989, il fut Directeur adjoint du crédit à la Banque de Développement du Mali (BDM) avant d’être nommé assistant au cabinet du ministre des Finances et du Commerce. Plus tard, Hamane a été Chef du service comptabilité et Directeur administratif et financier (DAF) de Mobil Oil-Mali. Il a également occupé le poste de Directeur du service commercial puis Directeur général adjoint d’Elf/Total Mali.



En 2005, Vieux est nommé Directeur Général de la Malienne de l’Automobile. De 1999 à 2007, il a dirigé la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) avant sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports puis de celui de la Culture entre 2007 et 2012. L’histoire retiendra que c’est sous sa présidence (FMBB) que le Mali a remporté ces premiers trophées continentaux au niveau des clubs (Le Djoliba AC a remporté la Coupe d’Afrique féminine des clubs champions en 2005) et des sélections nationales avec le sacre de Hamchétou Maïga Bâ et compagnie en 2007 à Dakar, au Sénégal.



De 2001 à 2014, Hamane Niang a présidé le Conseil des finances de FIBA/Afrique. Il a été le 8e président de l’histoire de FIBA-Afrique depuis sa création en 1961.



Avant d’être élu à l’unanimité 13e président de la FIBA le 29 août 2019, Hamane Niang a été vice-président de la FIBA de 2014 à 2019. A tous ces postes de responsabilité, ce Kayésien bon teint à tirer son épingle du jeu grâce à ses qualités de manager à cheval sur des valeurs indéniables de la performance et aussi en s’illustrant comme un vrai leader visionnaire !



M.B