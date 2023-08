A vos plumes : De l’amour pour vaincre le vampirisme irresponsable et arrogant - abamako.com

News Société Article Société A vos plumes : De l’amour pour vaincre le vampirisme irresponsable et arrogant Publié le jeudi 31 aout 2023 | Le Malien

Ça ne tient qu’à une image pour laquelle tout est sacrifié… Valeurs, dignité, sens de l’empathie… L’arrogance et l’irresponsabilité sont des lâchetés. Lâcheté connue certes, mais qui tue car se cachant derrière une forme de méchanceté. La ruse et la sournoiserie servent de masques, dissimulant tant bien que mal la perversité. Elle l’expose finalement à cette perversité.



L’arrogant irresponsable ou l’irresponsable arrogant s’est de fait autoproclamé «mieux» ou «meilleur» que vous. Donc plus méritant que vous. Il vous vampirise, mais fait comme si c’est lui qui vous apportait quelque chose. Il vous apporte certainement quelque chose… Mais, s’il vous apporte quelque chose, ce ne sont en fait que les conflits qu’il traîne par lâcheté.



Il vous apporte aussi ses tourments internes qui finissent par se transformer en conflictualité avec quasiment tout ce qui est proche ou passe à côté. C’est simple, quand on est la perfection, tous les autres sont cons, des misérables, etc. Ils ne méritent que le moins bon. Vous serez tenus responsables de l’irresponsabilité de l’irresponsable… Les promesses non tenues, c’est votre faute. Parfois un conflit provoqué tombe à point pour effacer les promesses et les reléguer aux oubliettes.



Les mensonges sont niés avec la ferveur, mais pas l’innocence de ce gamin qui, la bouche luisante de gras, nie avoir mangé l’attiéké garba qui était dans la cuisine. Aussi tout le «bien​» qui vous est proposé est soumis à des conditions de nature à pervertir votre nature ou à vous rabaisser innocemment.



Les amis, l’irresponsable ne verra jamais ses torts. Et de ce fait, si vous lui êtes proche, il vous torturera, parfois sans même en avoir conscience, car l’empathie est reléguée ; non elle est enterrée. Et ce au profit d’un jeu malsain. Et cela d’autant plus que votre empathie envers vous, votre droiture, votre sens de la dignité, votre refus de basculer dans la méchanceté, votre discrétion face aux manquements du vampire sont mis à profit par le vampire. Il compte sur votre éducation, sur vos valeurs pour se camoufler.



Et pourtant, il n’hésite pas lui à vous présenter ou parler de vous, mine de rien, à votre désavantage pour se redorer. Quelle torture que la proximité ou la présence de cette toxicité dans nos vies. C’est une sorte de manière d’être, ce vampirisme irresponsable et arrogant. Une manière d’être pratiquée aussi bien par des individus que par des groupes et même des Etats.



Comment résister ? Mais par l’amour pardi ! C’est ce que ces «trucs» ont perdu et essayent de vampiriser. Du love !



KKS