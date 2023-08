Radiation du corps des magistrats de Cheick Mohamed Chérif Koné Son avocat Me Tapo conteste le fond et la forme de la procédure

© aBamako.com par Momo

6eme conférence de presse du ministre Abdel Karim Konaté sur le conseil des ministres

Bamako, le 17 mai 2017 le ministre Abdel Karim Konate en compagnie de ses homologues de l`Agriculture et des Droits de l`Homme ont tenus une conférence de presse au sécrétariat général du gouvernement. Photo: Me Kassoum Tapo, Ministre des Droits de l`Homme et de la Reforme de l`Etat