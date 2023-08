L’Opération Phoenix au Sahel ? : Pour la sauvegarde des intérêts français ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Opération Phoenix au Sahel ? : Pour la sauvegarde des intérêts français ! Publié le jeudi 31 aout 2023 | Le Pelican

Tweet

D’après le narratif d’Emmanuel Macron, c’est grâce aux opérations militaires françaises Serval (Renard du désert), Barkhane (dunes de sable) que le Mali, le Burkina Faso et le Niger existent toujours, sans être annexés par les mouvements terroristes. Ce qui est archi-faux. Puisque quoi qu’il en soit, les peuples du Sahel, millénaires, allaient finir par vaincre le terrorisme international créé et entretenu par la France et ses alliés occidentaux. Conscients donc de cette supercherie française, depuis 2021, les peuples du Sahel ont décidé de prendre en charge leur destinée. Ce processus de libération est désormais enclenché au Mali, Burkina Faso et au Niger.



Cependant la France œuvre inlassablement à saboter ces efforts de rédemption des armées de ces pays. Ainsi se sert-elle du coup d’Etat du Niger, pour lancer sa guerre de survie, à travers l’Opération Phoenix, contre l’armée nigérienne, au-delà : les armées malienne et burkinabé, avec le prétexte de remettre Bazoum au pouvoir. Une grande tromperie ! En réalité, il ne s’agit plus pour la France de lutter contre le terrorisme au Sahel ou pour remettre Bazoum au Pouvoir. Mais il s’agit ni plus ni moins d’œuvrer militairement pour sauvegarder les intérêts économiques et géostratégiques de la France au Sahel. D’où l’opération « Phoenix » !



Selon la mythologie grecque, le Phoenix est un oiseau immortel qui renait de ses cendres. Le nom n’est donc pas choisi au hasard. C’est pourquoi, la France lancerait l’Opération Phoenix (oiseau immortel) pour défendre sa propre survie et Renaissance. Les justifications de cette opération qui figureraient sur un document secret de la défense française.



Ainsi pour l’Elysée, les coups d’Etats militaires au Mali et au Burkina Faso ont remis en cause ses intérêts dans l’Afrique en général et particulièrement dans la zone du Sahel. Alors que la République n’a de cesse investi énormément en ressources humaines, logistiques et financières pendant des décennies pour protéger les intérêts vitaux de la France dans cette partie du monde. Ces deux coups d’Etats sont donc entrain de rebattre les cartes de la Géopolitique et de la géostratégie dans le monde avec l’intérêt croissant de la Russie pour les pays d’Afrique.



De sorte que le narratif français considère que l’avènement de ces régimes d’exception, démunis de toute humanité, ont contraint les Forces Françaises à se replier temporairement au Niger afin de mieux se réorganiser pour reprendre le contrôle de ces pays. Malheureusement, l’arrestation du « président légitime du Niger par des groupes rebelles et terroristes à la solde des juntes burkinabé et maliennes » remet de façon définitive en cause les intérêts français en Afrique.



Si rien n’est fait, révèle ce document, les derniers alliés de la France à savoir : la Côte d’Ivoire et le Tchad, risquent de subir le même sort que les trois premiers pays. Si cette tragédie venait à se produire, la France perdrait son statut de puissance avec des conséquences économiques et financières énormes qui fragiliseraient à court, moyen et long terme l’économie française.



D’où une intervention militaire avec les forces amies, indique-t-on dans le document, est nécessaire sur le Niger. La réussite de cette intervention, permettra à terme de reprendre le contrôle du Burkina Faso et du Mali. C’est dans ce contexte que l’opération PHOENIX serait déclenchée pour protéger les intérêts vitaux de la France. Si ce document secret défense s’avérait vrai, n’est-ce pas que le retour à l’ordre constitutionnel au Niger est loin d’être une priorité au Niger ?



Falaye Keïta