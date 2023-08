Etats-généraux de l’Education : Dr Edmond DEMBELE à la tête de la commission d’organisation - abamako.com

Etats-généraux de l'Education : Dr Edmond DEMBELE à la tête de la commission d'organisation Publié le jeudi 31 aout 2023 | Le Pays

Dans sa politique de réorganisation de l’éducation nationale, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goita a annoncé, lors de sa visite à Kayes le dimanche 23 juillet 2023, la tenue prochaine des états généraux de l’éducation. A près d’un moi de cette déclaration la commission nationale d’organisation vient d’être mise en place. Docteur Edmond DEMBELE à la tête d’une équipe de 25 membres a, désormais, sept (07) mois pour compter du 1 août 2023 pour asseoir les bases de cette concertation nationale sur l’éducation.



Avec pour objectif d’élaborer entre autres, la note conceptuelle des Etats généraux de l’Education; un budget pour la prise en charge des dépenses induites par la tenue des Etats généraux de l’Education; identifier et rendre fonctionnelles les commissions thématiques pour l’animation des Etats généraux de l’Education; conduire toutes les activités liées à la tenue des Etats généraux de l’Education; produire un rapport des Etats généraux de l’Education et des recommandations issues desdits Etats généraux, la commission d’organisation de cette concertation nationale sur l’éducation a été créer le 25 août 2023.





Créée auprès des ministres de l’Education nationale, de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, cette Commission peut faire appel à toute autre personne en raison de ses compétences pour le bon accomplissement de cette mission.



Pour son fonctionnement, la Commission nationale d’Organisation des Etats généraux de l’Education, proposera des sous- -commissions dédiées à différentes thématiques, selon la décision interministérielle qui l’a créé, et l’ensemble des frais occasionnés par son fonctionnement sont également pris en charge sur le Budget National (exercice 2023).



Elle a sept (07) mois pour compter du 1 août 2023 pour poser le fondement de cette concertation nationale sur redressement l’éducation du Mali.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS