Promotion industrielle : le ministère de l'industrie et du commerce en quête de l'autosuffisance du Mali en production de Ciment
Publié le jeudi 31 aout 2023

Le ministre de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo a rendu visite, le lundi 28 août 2023, dans 03 usines spécialisées dans la production et la commercialisation du ciment au Mali. Il s’agit notamment de l’usine Diamond cement Mali S.A, Ciment et matériaux du Mali (CMM) ainsi que l’usine Ciment de l’Afrique (CIMAF).



Accompagné par le préfet de Kati et du maire de la commune rural de DIO, l’objectif de cette visite du ministre de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, était non seulement de s’enquérir de l’avancement des travaux dans les différents sites, mais aussi et surtout renouveler aux personnels, l’appui, l’engagement et le soutien de son département et de tout le gouvernement de la république du Mali.



Une occasion pour lui, de signaler toute l’importance de ces unités industrielles pour le Mali qui assurent près de la moitié des besoins annuels du Mali en ciment. « A partir du moment où nous arrivons à produire 2 millions huit cent mille tonnes sur un besoin de 4 millions, cela veut dire que nous couvrons aujourd’hui 70% de nos besoins de consommation à travers ces trois cimenteries » s’est-t-il réjoui tout en ajoutant que les trois cimenteries font 250 milliards de chiffres d’affaire pour 970 emplois direct et 315 emplois indirect.



« Ces trois cimenteries ont aussi un programme d’investissement sur le court et le moyen terme. A l’échéance 02 à 03 ans, l’ensemble de ces trois cimenteries vont produire plus de 04 millions de tonnes de ciments et cela pourrait être un moyen d’autosuffisance pour le Mali en matière de production de ciment » a laissé entendre le chef du département en charge de l’industrie et du commerce.



Dans son intervention, le nouveau ministre a insisté sur le fait que les importations n’ont jamais développé un pays et qu’il est enfin temps de prendre une politique fondée sur un développement endogène. « Cela veut dire que nous devons partir par nous-même, produire par nous-même, transformer par nous-même, consommer par nous-même, construire par nous-même c’est de cela qu’il s’agit » a déclaré, le responsable du département de l’industrie et du commerce.



L’occasion était parfaite pour le ministre de rappeler le respect des normes qui est, selon lui, une exigence réglementaire à laquelle il est accordé une grande importance en adoptant toutes les dispositions pour son respect. « Les questions à la fraude et la concurrence déloyale auxquelles nos industries sont exposées sont un cancer pour l’économie. Pour arriver au bout de cela, nous allons coordonner nos efforts pour mener une bataille implacable contre la fraude et la concurrence déloyale » a-t-il rassuré les promoteurs industriels.



Notons que le ministre, en observant l’état dégradé de la route par les usines de cimenteries, a demandé une contribution de leur part pour réparer les routes. Contribution qu’il nommera contribution citoyenne.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS