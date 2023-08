L’armée burkinabè neutralise des terroristes en pleine formation par des européens - abamako.com

L'armée burkinabè neutralise des terroristes en pleine formation par des européens Publié le jeudi 31 aout 2023

Dans le cadre d’une opération de ratissage conjointe, les forces armées burkinabè en collaboration avec les troupes du G5 Sahel ont réussi à détruire une base terroriste située dans la zone des trois frontières du Burkina Faso.



L’opération a permis de récupérer une quantité significative de matériel de guerre, mettant en évidence le succès de cette offensive majeure contre les groupes terroristes opérant dans la région.



Au cours de cette opération, une trentaine de terroristes ont été neutralisés, dont trois ressortissants français formellement identifiés. Cette découverte souligne l’implication de personnes européennes au sein de ces groupes extrémistes, suscitant des inquiétudes quant à la dimension internationale du terrorisme dans la région.



Parmi le matériel saisi figurent un kit de drone, des téléphones portables, des GPS ainsi que des dispositifs de recharge de batteries. Et comme si cela ne suffisait pas, des motos et des pick-up ont également été découverts, démontrant la mobilité et la capacité opérationnelle dont disposaient les terroristes.



Jusqu’à présent, aucun communiqué n’a été émis par les médias occidentaux ni par le gouvernement français concernant cet événement marquant. L’absence de réaction pourrait refléter la complexité de la situation sécuritaire dans la région et le caractère sensible de la participation de ressortissants européens aux activités terroristes.



En tout cas, cette opération antiterroriste démontre la détermination des forces de défense et de sécurité burkinabè et du G5 Sahel à lutter contre la menace terroriste qui pèse sur la région.



En clair, elle met également en évidence la nécessité d’une coopération internationale renforcée pour contrer efficacement l’expansion du terrorisme transnational.



Ainsi, les autorités locales et les partenaires internationaux seront certainement amenés à collaborer étroitement pour apporter des réponses adéquates à cette situation et prévenir de futures attaques terroristes. Il est donc attendu que les gouvernements concernés, notamment la France, réagissent à cet événement majeur dans les jours à venir, en abordant les implications de la participation de ressortissants français dans des activités terroristes à l’étranger.







