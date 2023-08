La Norvège ferme son ambassade au Mali en raison de la situation sécuritaire - abamako.com

Publié le jeudi 31 aout 2023 | AFP

Cérémonie de décoration de Mm Alida Jay Boye.

Bamako, le 02 juillet 2013 au ministère de la sécurité. Le ministre de la sécurité, le grl Tiéfing Konaté a décoré la conseillère à l`ambassade de Norvège au Mali, Alida Jay Boye.

La Norvège a annoncé jeudi la fermeture de son ambassade au Mali en invoquant la fragilisation de la situation sécuritaire dans ce pays, depuis la prise de pouvoir par des militaires, qui ont exigé le retrait des troupes internationales.

"La décision de fermer l'ambassade à Bamako a été prise à la suite d'une évaluation sur la possibilité de préserver les intérêts norvégiens au Mali au vu de la situation sécuritaire dans le pays", a noté le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué. Après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, la junte malienne a exigé le retrait de la force française Barkhane, effectif depuis 2022, puis demandé celui de la mission de maintien de la paix des Nations unies (Minusma) d'ici la fin de l'année. "Quand la mission de l'ONU prendra fin, il deviendra plus difficile de maintenir une activité diplomatique normale dans le pays", a souligné la diplomatie norvégienne. Outre le Mali, l'ambassade de Bamako assure la représentation de la Norvège au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Une solution de remplacement est en train d'être étudiée. Cette fermeture n'entraînera pas une suspension de l'aide norvégienne qui a frôlé 1,2 milliard de couronnes (plus de 100 millions d'euros) pour l'ensemble du Sahel l'an dernier, a précisé Oslo. La junte malienne s'est engagée à rétrocéder le pouvoir aux civils après des élections prévues en février 2024.