Le savoir-faire n'a pas besoin de bruits, le Kilimandjaro de lafiabougou à été évacué en silence sans tamtam ni tambour par le PDG du géant Toguna Industrie, Seydou Nantoumé.

Avant ce jour, il y a eu une nuit, il était presque impossible de défiler sur les réseaux sociaux sans tomber sur la nouvelle relative au début de l'opération d'évacuation des ordures par la "plus grande

philanthrope" du moment. Des mois plus tard, les travaux sont à l'arrêt et le dépôt de transit ( appelé mont Kilimandjaro" n'a pas été évacué. Jusqu’ il était désormais impossible pour les habitants d'y

déposer leurs ordures causant, selon des riverains, une accumulation des ordures dans les maisons ou les rues. De plus, ni mes amis ayant inondé les réseaux sociaux au départ ni la structure initiatrice ne disent mots sur la situation.



Finalement c'était le samedi 8 juillet 2023 que Mamadou Samaké, nouveau ministre de l'environnement, de l'assainissement et du Développement durable a effectué une visite sur ledit dépôt de transit en vue de "voir la réalité de visu et proposer des solutions appropriées".