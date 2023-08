La sécurité en péril au Centre du Mali : L’appel urgent du Maire de Dianwely aux Autorités Maliennes - abamako.com

La sécurité en péril au Centre du Mali : L'appel urgent du Maire de Dianwely aux Autorités Maliennes Publié le jeudi 31 aout 2023 | Nouveau Reveil

L’insécurité persistante qui règne au centre du Mali soulève de plus en plus d’inquiétudes au sein des populations locales et les instances dirigeantes. Youssouf Ongoiba, Maire de la Commune Rurale de Dianwely, située dans la région de Douentza, a lancé un appel pressant aux autorités maliennes pour qu’elles mettent fin aux attaques meurtrières et aux engins explosifs qui engendrent la terreur au sein de sa communauté.



Youssouf Ongoiba, Maire de Dianwely, interpelle les autorités maliennes face à la série d’attaques barbares et lâches qui provoquent des pertes humaines et matérielles dans la région de Douentza. Depuis plusieurs années, les cercles de Badiangara, Bankass, Koro et Douentza, au centre du Mali, sont le théâtre d’une violence croissante, caractérisée par des attaques lâches et des engins explosifs.



Le Maire de Dianwely exprime sa préoccupation quant à la situation dans sa commune rurale, située à seulement 15 km du chef-lieu de cercle et de la région de Douentza. Les événements tragiques ont secoué cette région, et la liste de ces actes odieux ne cesse de s’allonger à un rythme alarmant. Il rappelle qu’en septembre 2020, une attaque nocturne a coûté la vie à une personne, en a blessé deux autres et a causé d’importants dégâts matériels. Les attaques successives à Guimili et Gamni ont engendré des pertes humaines et des déplacements massifs en 2022.



Rien qu’au mois d’août 2023, le Maire de Dianwely déplore la mort de plusieurs habitants de sa commune à cause des mines anti-personnel. Le 3 août 2023, un jeune résident d’un des villages (Gamni) a trouvé la mort en marchant sur une mine alors qu’il se rendait à la foire. De même, le 13 août 2023, une famille entière composée de cinq membres a péri en montant sur une mine alors qu’elle se dirigeait vers son champ. À cela s’ajoute la découverte, le 15 août, d’une mine désamorcée par les chasseurs du village. Le Maire déplore : « Cela faisait 3 ans que ma commune ne cultivait pas, et cette année, avec l’espoir que chacun nourrissait, ces braves populations ont résisté malgré toutes les menaces, restant attachées à leur terre, leur pays et leurs autorités. Malheureusement, avec la reprise des activités agricoles, elles sont maintenant confrontées aux mines anti-personnelles au lieu de cultiver leurs champs ».



Face à cette situation critique, le Maire Youssouf Ongoïba lance un appel désespéré aux autorités maliennes, les enjoignant à agir rapidement pour mettre fin à cette spirale de violence. Il exprime sa préoccupation quant à la réactivité des autorités face à ces événements tragiques et souligne l’urgence de prendre des mesures concrètes pour sécuriser la région, qui est cruciale pour l’économie et la stabilité du Mali. En effet, cet appel poignant du Maire de Dianwely, Youssouf Ongoïba, met en lumière la gravité de la situation sécuritaire au centre du Mali. Les attaques meurtrières et les engins explosifs ont déjà coûté la vie à de nombreux habitants innocents et ont instauré un climat de terreur dans la région. Il est désormais impératif, selon lui, que les autorités maliennes prennent des mesures rapides et efficaces pour rétablir la sécurité et la stabilité dans cette partie vitale du pays.



Adama Coulibaly