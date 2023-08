Communiqué du Collectif des jeunes pour l’apaisement des tensions entre Koulouba et Elysée - abamako.com

Communiqué du Collectif des jeunes pour l'apaisement des tensions entre Koulouba et Elysée Publié le jeudi 31 aout 2023

© Autre presse par DR

Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Assimi Goïta.

L’heure est à l’entente cordiale entre la France et le Mali. Depuis plusieurs mois, la tension est montée d’un cran entre les deux pays, le divorce n’est pas tout à fait consommé comme le laisse croire ces dernières actualités.



En effet, lors de la célébration du 14 juillet le chargé d’affaires Monsieur Marc Didio, en fonction depuis l’expulsion de l’ambassadeur de France Monsieur Joël Meyer, a affirmé le souhait que le Mali et la France retrouvent rapidement le chemin du dialogue.



Cette réaction de Monsieur Didio démontre à quel point la dégradation de la relation entre la

France et le Mali ne profite pas aux deux peuples

Ces deux nations doivent réussir à parlementer pour le bien des deux peuples car ce désaccord

a été fortement ressenti par la population malienne basée en France , la population française

et les binationaux.



Comme l’affirme Monsieur Didio, plusieurs centaines de milliers de maliens vivent sur le territoire français qui, sont le trait d’union entre la France et le Mali.



En conséquence, nous, regroupement de jeunes maliens a la volonté de voir un rétablissement de la relation Mali-France et souhaitons, que le président Assimi Goïta accepte cette offre de dialogue du chargé d’affaires de l’ambassade de France au Mali, dans le respect des 3 principes édictés par celui-ci qui sont : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, opérés par le Mali, La Défense des intérêts du peuple malien dans les prises de

décisions.



Nous voulons tous sortir de cette crise, n’omettant pas que le Mali est un pays au même titre que la

France.



Président Badara Ali Koïta Vice Président Issiaka

Traoré



Secrétaire général

Abdoulaye Diarra