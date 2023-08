Direction des impôts du district – DID: Un cas de faux diplôme suscite colère et indignation - abamako.com

Direction des impôts du district – DID: Un cas de faux diplôme suscite colère et indignation Publié le jeudi 31 aout 2023 | Reflet d'Afrique

© aBamako.com par A S



Un chef de Section d’une Structure de la Direction des Impôts du District (DID) est accusé d’être détenteur d’un faux diplôme. Toute chose qui irrite ses collaborateurs. Plus grave ! Non content de se

pavaner avec un vrai faux parchemin, l’homme compromet en



ce moment la bonne marche des structures des Impôts. D’où la colère et l’indignation de ses collaborateur. Les preuves du faux et de l’usage de faux existent.



Nous y reviendrons