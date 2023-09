Affaire Securiport : Général Salif Traoré placé sous mandat, Seynabou Diop auditionnée - abamako.com

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les autorités de la transition passent à la vitesse supérieure. Après l’arrestation de L’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Isaac Sidibé, et quatre de ses anciens collaborateurs dont Mamoutou Touré alias Bavieux, président de la Fédération malienne de football pour « atteintes aux biens publics », la machine judiciaire vient de mettre la main sur l’ancien ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré et deux autres cadres du ministère de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne.



L’ancien ministre de la Sécurité, Général Salif Traoré a été placé aujourd’hui sous mandat de dépôt dans l’affaire Securiport. 2 autres anciens ministres attendent d’être fixés sur leur sort aujourd’hui ou demain.



Dans le même dossier, l’ancienne ministre de l’équipement et des transports Seynabou Diop quant à elle, reste en liberté. Elle est rentrée chez elle après une journée entre les mains des juges anti-corruption du Pôle économique de Bamako.



En plus de ce dossier, les juges anti-corruption ont frappé à la porte du ministère de la jeunesse et des sports.



Selon certaines indiscrétions, le DFM du Ministère de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne et un Régisseur de ce département ont été placé sous mandat de dépôt à la MCA.



Pour rappel, l’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Isaac Sidibé, et quatre de ses anciens collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Les autres personnalités arrêtées sont Modibo Sidibé, ancien Secrétaire général de l’Assemblée Nationale, Anfa Kalifa, ex-contrôleur financier à l’AN, Demba Traoré ex-comptable à l’Assemblée Nationale et Mamoutou dit Bavieux Touré, ex-Directeur du Service Administratif et Financier de l’AN.



Ils ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et complicité, rapporte le même média.



Kadiatou KONE