Koulouba : Le chef de l'État s'entretient avec le vice-ministre russe de la défense

Koulouba : Le chef de l'État s'entretient avec le vice-ministre russe de la défense Publié le vendredi 1 septembre 2023 | L'Essor

© Autre presse par DR

Poutine et Assimi Goita

La coopération entre les deux pays se porte aujourd’hui à merveille dans le domaine de la défense et de la sécurité

Le president de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, mercredi dernier à Koulouba, une forte délégation envoyée par le président de la Fédération de Russie, conduite par le vice-ministre russe de la Défense, Lounous- bek Evkourov.

C’était en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre Bamako et Moscou en matière de défense et de sécurité. Elle visait également à évaluer la situation sécuritaire globale dans le Sahel, en proie au terrorisme depuis des années.

Cette audience intervient suite à la participation d’une forte délégation malienne, conduite par le président Goïta, au 2è sommet Russie-Afrique, tenu les 27 et 28 juillet derniers à Saint-Pétersbourg en Russie.

Le chef de l’État avait eu à cette occasion un tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux personnalitésavaient passé en revue les domaines de coopération. «Je suis vraiment satisfait de cette visite. J’ai été surtout impressionné par le respect, la grande disponibilité et la grande capacité d’écoute du président Poutine. Il m’a assuré que le Mali est un partenaire clé pour la Russie. Cela veut tout dire», s’était félicité le colonel Assimi Goïta au terme de son séjour en terre russe.

Quelques jours après le sommet, l’envoi d’une délégation au Mali par le président Vladimir Poutine ne peut être que la traduction manifeste du soutien des autorités russes à celles de notre pays qui sont au four et au moulin pour relever un certain nombre de défis, dont la lutte contre les ennemis de la paix.

Bembablin DOUMBIA