Rétrocession des camps entre la MINUSMA et les FAMA: En route pour Kidal !

© Autre presse par Dr

Kidal, troisième grande ville du Nord du Mali

La première phase du retrait des Casques bleus du Mali a été émaillée de heurts entre les FAMAet les Groupes armés terroristes dont la CMA pourtant signataire de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour montrer sa bonne foi et privilégier le dialogue, le gouvernement de la transition, qui s’apprête à recevoir les camps de Tessalit, Aguelhok et Kidal des mains de la Minusma et à les faire occuper par les FAMA, veut d’abord épuiser tous les moyens d’une résolution pacifique de la tension avant de faire usage de sa puissance de feu. Mais, une chose est sûre, précise le diplomate Issa Konfourou, l’Armée malienne occupera tous les camps qui seront libérés par la Minusma et cela ne constitue nullement un acte de belligérance ou de rupture du processus de paix.



Si la première phase du retrait des Casques bleus du Mali a été teintée d’affrontement entre

les FAMA et les groupes armés terroristes dont la CMA, la deuxième phase promet d’être plus dure

au regard des zones qui feront l’objet de la rétrocession.



Selon le chef de la mission onusienne dans le pays, El Ghassim Wane, la deuxième phase du retrait se

concentrera sur la fermeture de six bases, à savoir Tessalit, Aguelhok et Kidal, au nord, Douentza et Mopti, au centre, et Ansongo à l’est. Ainsi, pour donner une chance au dialogue afin de réaliser

une rétrocession pacifique de ces bases tenues depuis une décennie par la Minusma, le ministre de

la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale chargé de l’accord le colonel Major Ismaël Wagué, tente de faire baisser la tension et affirme dans son communiqué que le Mali reste attaché à l’accord pour la paix et la réconciliation ainsi qu’a l’accord de cessez le feu du 23 mai 2014.