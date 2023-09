La Russie entame la livraison de céréales en Afrique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La Russie entame la livraison de céréales en Afrique Publié le vendredi 1 septembre 2023 | APA

Tweet



- Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Mali, la Somalie et le Zimbabwe recevront chacun 50 000 tonnes de céréales gratuitement dans les mois à venir





Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce vendredi que "l’étape pratique" de l'approvisionnement en céréales russes de six pays africains avait déjà commencé.



Le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Mali, la Somalie et le Zimbabwe recevront chacun 50 000 tonnes de céréales gratuitement dans les mois à venir, a affirmé Lavrov, lors d'un événement à Moscou.



La Russie paiera également les dépenses liées, a-t-il également fait savoir.



À propos de l'Ukraine, Lavrov a déclaré que l'Arabie saoudite avait informé Moscou que la réunion qui avait eu lieu les 5 et 6 août à Djeddah avait été organisée "pour transmettre aux participants occidentaux et à l'Ukraine elle-même l'idée" que la paix entre Moscou et Kiev ne pouvait pas être conclu sans la participation de la Russie.



Le chef de la diplomatie russe a déclaré que l’Occident continuera à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que cela a été le cas en Afghanistan, en Irak et dans d’autres pays.



Concernant les efforts de la Russie pour faire du commerce dans des devises autres que le dollar américain, Lavrov a déclaré que Washington avait miné la position de la monnaie en la transformant en arme.



Selon le ministre russe, pour le moment, il n'y a pas assez d'expérience pour passer à une autre monnaie, mais progressivement, les procédures standard évolueront, car de nombreux pays seront obligés de chercher une alternative.



Il a notamment mentionné l'Union économique eurasienne (EAEU), affirmant que 90 % du chiffre d'affaire commerciale de l'association en 2023 se fera en monnaies nationales.



Lavrov a aussi indiqué que l'Iran, la Russie, la Türkiye et la Syrie poursuivaient leurs discussions sur le projet de mise en œuvre de la feuille de route pour la normalisation des relations entre Damas et Ankara, qui a débuté en 2022.



"Nous avons adopté une déclaration exprimant notre intérêt pour l’élaboration d’une feuille de route pour la normalisation entre la Syrie et la Türkiye. Nous avons remis le projet de feuille de route à tous nos collègues au cours du mois de juin. Les contacts se poursuivent actuellement pour l'amener à un état généralement acceptable, qui pourrait déjà être approuvé", a-t-il déclaré.



Lavrov a fait savoir que la Russie avait suggéré à Ankara et à Damas de revenir à l'accord d'Adana de 1998, afin de régler leurs différends sur les mesures antiterroristes.