EMIA : La 45ème promotion baptisée Feu Général d’Armée Moussa Traoré - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique EMIA : La 45ème promotion baptisée Feu Général d’Armée Moussa Traoré Publié le vendredi 1 septembre 2023 | fama

Tweet

La 45ème promotion de l’Ecole militaire Interarmes a été baptisée Feu Général d’Armée Moussa Traoré, le vendredi, 1er septembre 2023, sur la place d’armes du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro.



C’était lors d’une cérémonie solennelle présidée par le président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, son Excellence le Colonel Assimi Goïta. Cette promotion porte fièrement désormais le nom du 2ème président de la République du Mali. La célébration a enregistré la présence des membres du Gouvernement, du corps diplomatique accrédité au Mali, du Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, des Chefs d’Etat- major et directeurs de services, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.



La promotion Feu Général d’Armée Moussa Traoré compte 235 Officiers dont 51 personnels féminins venant de 9 pays notamment le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Parmi ces Officiers figurent 216 maliens dont 69 professionnels, 31 AET et 116 issus du concours direct.



Après 2 ans de formation, cette cérémonie marque un moment crucial dans la vie de ces jeunes Officiers qui ont traversé des épreuves et des défis ayant forgé leur caractère, renforcé leur détermination et affuté leurs compétences.



Prenant la parole, le Commandant du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro, le Colonel Issa Kaloga a souhaité la bienvenue aux invités avant de présenter le centre. Il a affirmé que le CIBSSK forme non seulement des chefs sur le plan militaire mais aussi des bâtisseurs de la nation. Il a ajouté que c’est un haut lieu de l’instruction militaire.



Le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra a, pour sa part, précisé que cette cérémonie se déroule dans un contexte marqué par l’environnement de la crise multidimensionnelle à laquelle notre pays fait face depuis 2012. Il a souligné que le peuple et son Armée continuent de faire face à des défis sécuritaires multiples et complexes avec des groupes terroristes ayant subi d’énormes pertes, posent des engins explosifs improvisés, font des tirs de harcèlement et surtout des pressions sur les civils. Il a affirmé que ces Officiers vont renforcer la montée en puissance dans la poursuite de la dynamique enclenchée par les Forces Armées Maliennes.



Le Général Diarra a, par ailleurs, signalé que les victoires remportées sur les groupes armés terroristes sont porteuses d’espoir. Il a cité le démantèlement de plusieurs sanctuaires terroristes dans le cadre de l’Opération « Keletigui », la sécurisation réussie du référendum de juin 2023 dans le cadre de l’Opération « Tilécoura », de même que la sécurisation des examens de fin d’année, de la biennale artistique et culturelle à Mopti et la réussite de la 1ère phase de la rétrocession des emprises de la MINUSMA dans le cadre de l’Opération « Dougoukolo ». Il a précisé que toutes ces actions ont été menées en autonome en plus de l’Opération « Kapidou » avec les Forces Armées du Burkina Faso, concrétisent le professionnalisme des FAMa dans la conduite des opérations.



Le Chef d’Etat-major Général des Armées a, d’autre part, souligné que conformément à l’esprit des réformes en cours, les Directives Interarmées annuelles de Préparation Opérationnelle (DIAPO) 2022-2023 de l’Etat-major Général des Armées stipulent que « l’enjeu pour les années à venir est de réussir le pari de la régénération et de la modernisation pour disposer, dans la durée d’une Armée puissante interopérable et attractive au service d’un Mali fort et maître de son destin ». Il a déclaré que ceci a été concrétisé cette année à travers l’organisation du 03 au 08 juin 2023 de l’exercice de synthèse des écoles militaires dénommé ‘’exercice Méguétan’’ qui a regroupé à Koulikoro l’ensemble des écoles militaires.



S’agissant des nouveaux Sous-lieutenants de la promotion Feu Général d’Armée Moussa Traoré, il a noté qu’ils sont maintenant prêts à prendre leurs responsabilités au sein de nos Forces Armées Nationales. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux promus dans la grande famille des Officiers, il a rappelé qu’ils portent désormais sur leurs épaules, la charge de défendre nos valeurs, notre souveraineté et la sécurité de la patrie.



Il les a exhortés à rester fidèles aux valeurs fondamentales qui caractérisent l’Officier à savoir, la rigueur, la droiture, le sens élevé du devoir, le paternalisme quand il faut et dans tous les cas, à être des ardents défenseurs de la loi et de l’ordre pour le succès des Armées du pays.



Le Général Diarra les a invités à faire preuve de force de caractère en toute circonstance et à placer surtout au-dessus de tout, les intérêts de nos Forces et de nos peuples en faisant briller l’héritage glorieux des Forces Armées Maliennes. Il a rappelé aux nouveaux Officiers qu’il compte sur eux pour jouer leur partition dans la guerre que les FAMa livrent contre les adversaires et ennemis du pays. Il a signalé que dans cette lutte implacable que l’Armée mène contre l’obscurantisme, ils vont devoir faire preuve de discernement car ils auront à former, instruire et préparer leurs hommes avant de les conduire dans les opérations. Il a instruit aux nouveaux Officiers de faire du respect du droit des conflits armés et du droit international humanitaires leur cheval de bataille.



Le Chef d’Etat-major Général des Armées a affirmé, face aux nouveaux Sous-lieutenants, que pour être un bon chef de section il faut le bon sens, le leadership, le goût du travail d’équipe et de mener les gens. Pour lui, le chef de section se caractérise par une grande disponibilité et une flexibilité,’’ il est prêt à participer aux différents types d’opérations et donc prêt à courir les risques qui y sont liés’’, a-t-il affirmé. Il a soutenu que le choix de feu Général d’Armée Moussa Traoré comme parrain de cette promotion rend hommage à un digne fils du Mali mais aussi invite ces officiers à s’approprier les qualités et les valeurs de cet homme d’état et Officier général qui a consacré sa vie à l’œuvre nationale pour le bien-être de son peuple.



Le Général de Division Oumar Diarra a annoncé que ces jeunes Officiers vont rejoindre l’école d’application après une permission de détente. Il a ajouté qu’ils doivent consolider, approfondir et améliorer les connaissances qu’ils ont acquises à l’EMIA.



La remise des sabres et des épaulettes, la prestation de serment face au Drapeau, le chant de la promotion, la présentation du major de la promotion et le défilé militaire ont été les autres temps forts de cette cérémonie. Le major de la promotion est le Sous-lieutenant Mama Sanogo avec une moyenne de 16,354/20.



CAPITAINE N. DAKOUO