Comme Amadou Diakité dans les années 2000, Mamoutou Touré dit Bavieux a été triomphalement réélu président de la Fédération malienne de football (Fémafoot) au terme de l’Assemblée générale élective tenue ce 29 août 2023 au Centre international de conférences de Bamako. Cette prouesse n’était pas arrivée depuis une vingtaine d’années. L’élection, placée sous la présidence du directeur national des sports et de l’éducation physique, était passée à la loupe par les représentants de la Confédération africaine de football (Caf), Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont tous salué l’exemplarité de cette élection qui s’est déroulée, selon eux et de nombreux observateurs neutres, dans la plus grande transparence et sincérité. Les partisans de Bavieux qui réfutent toute idée de victoire d’un camp sur l’autre, appellent à la réconciliation des cœurs et des esprits, à des actions concertées sur le terrain pour le triomphe du football malien tout court. Retour sur les faits saillants de l’Assemblée générale élective de la Fémafoot de mardi dernier.



Annoncée comme l’élection de tous les dangers, l’Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération malienne de football s’est finalement tenue, le mardi 29 août 2023, dans le calme, sans anicroche. Toutes les dispositions sécuritaires avaient été prises pour que ce grand rendez-vous de la famille du football puisse se tenir dans de meilleures conditions.



Les travaux étaient présidés par le directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Maïga, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence du représentant du Comité national olympique et sportif du Mali, Abdoulaye Coulibaly, ainsi que des émissaires de la Fifa et de la Caf conduits par Me Augustin Senghor, 1er vice-président de la Caf et non moins président de la Fédération sénégalaise de football.



En détention provisoire 24 h après le lancement officiel de sa campagne, le président sortant Mamoutou Touré dit Bavieux était représenté à l’ouverture des travaux par Kassoum Coulibaly dit Yambox en sa qualité de 1er vice-président. Celui-ci a tenu à rendre un vibrant hommage à certains dirigeants sportifs et anciens footballeurs, qui nous ont quittés.



Il s’agit de feus le général Boubacar Baba Diarra (ancien président de la Fédération malienne de football), Cheickna Traoré dit Kolo National, Issa Yattassaye, Cheick Salah Sacko, Karounga Kéita dit Kéké, Sadia Cissé, Ousmane Farota, tous anciens footballeurs. Une minute de silence a été observée à leur mémoire. “Mes sincères félicitations vont aux membres du comité exécutif sortant qui ont su, contre vents et marrées, maintenir le flambeau afin que le football malien demeure. En ce jour mémorable du mardi 29 août 2023, la famille du football malien fait de nouveau face à son destin. Elle saura transcender ses dissensions internes pour se donner les moyens de porter sa confiance sur des femmes et des hommes qui traceront de nouveaux sillons menant au renouveau du football de notre pays”, a souligné Yambox.Et de préciser : “Au sortir de la présente assise, le président et l’équipe fédérale qui seront élus, seront au service de toutes les ligues, de tous les clubs, de tous les groupements sportifs. En un mot, ils seront le comité exécutif au service du football malien tout court. En définitive, il n’y aura ni vainqueur, ni vaincu car c’est notre passion commune qui aura gagné. Si au sortir des élections, le président Mamoutou Touré acquiert le suffrage des membres votants, il devra, avec humilité, accepter cette victoire”.



Après, ce fut le tour de Me Augustin Senghor de réaffirmer le soutien de la Fifa et de la Caf au football malien tout en mettant l’accent sur la stabilité et la paix.



Quant au directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Touré, il dira que “cette Assemblée générale élective se tient dans un contexte que vous connaissez tous. Il est donc du devoir et de la responsabilité de chacun d’entre vous de mettre le Mali au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout ! Nos egos, nos clanismes et nos intérêts personnels ne doivent en aucun cas être des obstacles pour briser l’espoir de millions de jeunes Maliens, qui n’aspirent qu’à jouer au football dans un climat stable et apaisé”.



Il ajoutera que “le gouvernement du Mali veillera en ce qui le concerne au respect des textes. Son objectif premier est d’avoir un bureau fédéral élu dans un climat totalement serein pour relever les immenses défis en matière de football. Il s’agit de permettre à ces millions de jeunes footballeurs maliens d’exprimer leurs talents, de jouer tout leur rôle pour défendre le Mali et répondre au message du premier jeune Malien, j’ai nommé Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat”.



Notons que l’élection des nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football était le seul point à l’ordre du jour. Sous la supervision de la Commission électorale indépendante, présidée par Abdoulaye Aliou Touré, le scrutin s’est déroulé dans la transparence à travers le vote à bulletin secret.



A l’issue du dépouillement, le président sortant Mamoutou Touré dit Bavieux, seul candidat, a été réélu pour un second mandat de 4 ans. “A l’issue du dépouillement, 61 délégués ont voté pour la liste dirigée par Mamoutou Touré dit Bavieux. Ce qui fait 96,82 % des voix exprimées. La Commission électorale déclare officiellement la liste Mamoutou Touré élue”, dira Abdoulaye Aliou Touré.Effectivement, sur 63 votants dans la salle, il a obtenu 61 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention sur un total de 80 votants inscrits. Il s’agit des 9 ligues régionales, 25 clubs dont 16 clubs de Ligue 1 et 9 clubs de Ligue 2, plus trois associations (médecins, anciens footballeurs et entraîneurs).



Comme il fallait s’y attendre, le camp de Sahala Baby (président de la Ligue régionale de Tombouctou) a décidé de boycotter cette élection. Ce qui fait que trois ligues de football (Koulikoro, Tombouctou et Kidal) et quatre clubs dont un club de Ligue 1 étaient absents.



Pour mémoire, la candidature de Sahala Baby avait été invalidée pour faute de “parrainage” par la Commission d’appels aux élections. Et il a épuisé toutes les voies de recours, sans succès. Il avait également tenté de suspendre l’Assemblée générale élective au niveau du Tribunal arbitral du sport (Tas), malheureusement là aussi, il a été débouté.



Le dernier espoir de Sahala était le recours au niveau de la Commission centrale d’éthique de la Fédération malienne de football. Là également, la Chambre du jugement de cette commission s’est déclarée incompétente, lundi 28 août dernier.



Me Augustin Senghor était visiblement satisfait de cette élection. Selon lui, elle s’est déroulée dans le calme et dans la transparence totale.



El Hadj A.B. HAIDARA



Me Augustin Senghor, 1er vice-président de la CAF :



“Nous avons supervisé une AGE paisible, sereine et surtout transparente”





Augustin Senghor

Je voudrais simplement dire le plaisir que nous avons d’avoir pu assister et superviser une assemblée générale paisible, sereine et surtout transparente. Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt les travaux de l’Assemblée générale élective. En plus de cela, nous avons vu la Commission électorale à l’œuvre et qui a travaillé dans la plus grande transparence en se basant sur les textes de la Fédération malienne de football. Nous pouvons dire que nous avons connu des Assemblées générales électives plus difficiles que celle d’aujourd’hui. Et le mérite revient aux délégués, il y a lieu de féliciter l’ensemble des délégués et de la famille du football malien pour la réussite de cet exercice.



Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a dit une phrase importante qui doit être valable non seulement pour le Mali, mais pour les pays africains. Nos pays doivent être au-dessus de tous les enjeux, il est difficile aujourd’hui de mettre le football au-dessus du Mali parce qu’il ne marchera pas. Il faudra que le football soit au service du Mali, du peuple malien pour qu’il puisse avancer. C’est pour cela qu’au nom du Gianni Infantino, président de la Fifa et du Dr. Patrice Motsepe, président de la Caf vous dire un grand merci. L’image que le football veut donner au monde entier, c’est une image de rassembleuse, de rapprochement, de fraternité et de sportivité. C’est ce que nous vu ici au Mali. Les gens ont voté librement et tranquillement. Ils ont fait choix qui est celui de leur conviction et de leur conscience et ce choix est un choix de continuité et de stabilité. Il ne faut pas se tromper, vous avez beau avoir le plus grand dirigeant, si vous n’êtes pas unis, vous n’y arriverez pas. Aujourd’hui, je suis convaincu que le football malien est en train d’aller de l’avant, mais c’est tous ensemble que vous allez franchir l’étape suprême qui va mener enfin au titre que les Maliens attendent. L’équipe nationale du Mali brille de mille feux, vous avez des joueurs de qualité et l’avenir est garanti lorsque vous voyez les équipes de jeunes surtout les U23 qui vont aller représenter notre zone au prochain Jeux olympiques de Paris-2023. Pour terminer, je remercie les membres de la Commission électorale qui ont fait leur travail avec beaucoup d’expertise”.



2e mandat de Mamoutou Touré :



Au nom de la réconciliation, place au travail !



Dieu l’a décidé : le 29 août dernier, Mamoutou Touré, seul candidat en lice, a été élu pour un second mandat consécutif à la tête de la Fédération malienne de football. Mais ce fut au terme d’un feuilleton mouvementé, agrémenté de décisions contestées devant les juridictions sportives. Même si le droit a, finalement, prévalu, il y a eu incontestablement cassure et fissure au point de laisser plusieurs chaises vides le jour du scrutin, celles des frondeurs. Frondeur ? Un mot à bannir du lexique du football malien. Maintenant que “le vin est tiré”, il faut en tirer le seul et unique enseignement qui vaille : la réconciliation. Pour se remettre au travail. Pour le bonheur des nombreux amoureux du ballon rond ! Pour l’honneur même du football malien et du Mali tout court !



La réconciliation des acteurs du football a toujours été au cœur de l’action de Mamoutou Touré dit Bavieux depuis août 2019, date de son avènement aux commandes du football malien. Et Dieu seul sait que l’homme s’est attelé à la tâche.



Il n’a manqué ni occasion, ni opportunité et nul créneau pour appeler à l’unité et à la cohésion au sein du football, une discipline dans laquelle notre pays a fourni le premier Ballon d’or africain, a joué des finales de Coupe d’Afrique des clubs et une finale de la Coupe d’Afrique des nations. Donc, une nation de football, qui ne mérite point le sort qui est le sien aujourd’hui dans son administration et sa gestion.



“Notre grand regret, c’est que nous peinons à pacifier profondément l’environnement de notre football, malgré de multiples efforts”, a reconnu, impuissant, Bavieux Touré, ébauchant son bilan 2019-2023. Mais, le couvert semble remis au vu de certains éléments de langage qui ont émaillé les différents discours et interventions au cours de l’AGE du 29 août 2023. Tous les intervenants en appellent au sens du discernement pour une réconciliation globale et pour l’action.



Dans un discours lu au nom du président Touré, absent à l’AGE pour des raisons extra-sportives, Toubaye Koné, son mandataire, dira que l’élection du nouveau bureau fédéral ne signifie ni la victoire d’un camp, ni la défaite de l’autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cette élection, insiste-t-il, ne doit pas être considérée comme une défaite des frères d’en face, mais le résultat d’une compétition sportive électorale qui devait déboucher forcément sur un vainqueur.



Selon lui, Bavieux et son équipe ne sont pas ces vainqueurs triomphalistes. C’est pourquoi, ils nourrissent l’espoir que leurs frères de l’autre côté vont les rejoindre bientôt pour bâtir ensemble le football malien de demain.



“Chers frères et sœurs qui ne sont pas de notre bord, au cours de ces dernières semaines, nous avons tous vécu des moments particuliers à travers une campagne électorale inédite. Nos partisans et inconditionnels de tous bords nous ont soutenus par tous les moyens à leur disposition. Certains d’entre eux sont allés quelque peu au-delà de la simple manifestation de leur préférence. Solennellement, le président Touré, en son nom et au nom de l’ensemble de son équipe, tient à présenter ses sincères excuses à tous ceux et à toutes celles qui se sont sentis vexés ou désobligés par des propos et des actes venant de ses partisans.Quant aux attaques dont nous avions été la cible et plus particulièrement le président Touré, nous pardonnons à leurs auteurs et ne leur en tenons aucune rigueur de quelque nature que ce soit”, a lu Toubaye Koné. Il ajoute que l’élection est maintenant terminée, “c’est le temps des actions”. “En attendant de mettre en œuvre notre ambitieux programme de développement de notre football, nous exhortons tous et chacun à se donner la main pour relever les immenses défis immédiats qui nous attendent”, lance-t-il.



A l’endroit des camarades du comité exécutif élu, il les appelle et les engage à bannir de l’environnement de notre football les maux qui ont pour noms le clanisme, l’exclusion, l’auto-exclusion, la marginalisation et l’auto-marginalisation.



Il est temps que les déchirures que notre football connait depuis plusieurs années prennent fin, dit-il. “Nous devons être capables de nous entendre sur ce qui nous unit. De la même façon, il nous faut nous éloigner de tout ce qui peut nous diviser et, par conséquent, polluer l’environnement de notre football. Soyons des leaders capables de transcender nos divergences et de faire face à l’essentiel : le développement de notre football”, exhorte le mandataire du président Mamoutou Touré. Dont il lance ici le serment en ces termes : “Le président Touré prend ici l’engagement solennel devant la communauté du football que le nouveau comité exécutif qu’il préside ne ménagera aucun effort pour accomplir ce que nous considérons comme un ‘sacerdoce’ : réconcilier les cœurs et les esprits et permettre aux footballeurs, aux entraîneurs et autres supporteurs de vivre leur passion dans la joie”.



Les propos du directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Maïga, ne sont pas moins pleins d’espoir sur l’avenir : “Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football”.



Même optimisme et même message d’espoir chez Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne du candidat Mamoutou Touré : “Comme le président Bavieux l’a toujours souhaité et voulu, nous sollicitons le rassemblement de tous les acteurs du football malien et nous tendons la main à tout le monde sans exception. Oui tout le monde a sa place et c’est seulement ensemble que nous pourrons franchir les obstacles et atteindre nos objectifs.



Aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu puisque nous sommes une même famille du football”. Alors, place aux actes !



El Hadj A.B. HAIDARA



Ichaka Diakité, président de l’us Bougouni :



“Après cette élection, les acteurs vont se retrouver autour du football”





Issiaka Diakite

Aujourd’hui, c’est un sentiment de joie et de satisfaction qui m’anime à l’issue de cette assemblée générale élective qui a vu la réélection de Mamoutou Touré dit Bavieux. Vous avez vu que l’élection s’est bien déroulée surtout dans un climat apaisé. Nous remercions tous les délégués qui ont porté leur confiance à notre liste dirigée par Mamoutou Touré dit Bavieux. Je pense que nous allons faire mieux que lors du mandat écoulé. Franchement, je pense que nous sommes tous là pour le football malien, et nous pensons qu’avec l’élection de ce nouveau comité exécutif, les acteurs vont se retrouver autour du football”.



Issa Sidibé, président de la ligue de football du district de Bamako :



“Nous sommes très heureux aujourd’hui d’avoir choisi encore Bavieux Touré”





Issa Sidibé

Nous venons de terminer l’assemblée générale élection de la Fédération malienne de football comme nous l’avons souhaité, c’est-à-dire reconduire la liste de Mamoutou Touré dit Bavieux bien qu’étant empêché. C’est par sa vision, son engagement que le football malien a beaucoup changé. En tant que le premier responsable de la Ligue de football du district de Bamako, nous avons senti son passage à travers les constructions des sièges pour les ligues régionales et la construction d’un centre technique pour les équipes nationales. Vu tous ces efforts, nous voulons le reconduire afin qu’il termine ce qu’il a commencé depuis 2019. Nous sommes très heureux aujourd’hui d’avoir choisi encore Mamoutou Touré dit Bavieux. Aujourd’hui, il y a eu une élection certes, mais après cela, il faut l’accompagnement de tous les acteurs du football malien y compris les autorités. En tant que responsable de la ligue pilote de Bamako, je pense que nous allons prendre une nouvelle allure au profit du football malien et au bonheur de l’ensemble de la jeunesse malienne”.