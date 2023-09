Coopération: l’Ambassadeur Turc au Mali reçu par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants - abamako.com

Coopération: l'Ambassadeur Turc au Mali reçu par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants
Publié le samedi 2 septembre 2023

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a reçu en audience, l’Ambassadeur de la Turquie au Mali, SEM Murat M. Onart, le jeudi 31 août 2023, dans la salle de conférence de son département.C’était en présence de l’Inspecteur Général des Armées et Services, le Général de Brigade Bréhima Diabaté et de certains chefs militaires.Après le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, c’est au tour de son collègue de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara de recevoir, l’Ambassadeur de la Turquie au Mali en fin de mission pour une visite de courtoisie.L’Ambassadeur Turc au Mali, SEM Murat M. Onart, a affirmé que le but de son déplacement était de rendre une visite de courtoisie qui rentrait dans le cadre de sa fin de mission au Mali.Selon lui, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, est l’un des ministres qu’il a le plus rencontré au cours de son séjour au Mali depuis 2018. Il a déclaré qu’il tenait personnellement à faire ses adieux au Ministre Camara car son pays et le Mali entretiennent d’excellents rapports dans la collaboration professionnelle dans plusieurs domaines.SEM Murat M Onart, s’est par ailleurs, dit satisfait de la très bonne relation de son pays avec le Mali et souhaite que cela perdure. Enfin, il s’est dit disposé à mettre tout en œuvre pour le renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et Mali.

1ère Cl Oumou DIAKITE