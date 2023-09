© Autre presse par Fimada Fimada / en visite au Mali: Bleu Charlemagne chez Salif Keïta Le Président Bleu et les membres de sa délégation ont rendu visite au monument du football malien et africain des années 70, Salif Kéita dit « Domingo » à sa résidence privée.









Le Mali tout en entier et le monde du football en particulier sont en deuil.







La mega star Salif Keïta, premier Ballon d'Or africain, ancien ministre des sports est décédé ce samedi 02 septembre 2023 à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie.



L'information est confirmée par le président de la Fédération malienne de football Mamoutou Touré dit Bavieux qui a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu sur sa page Facebook.



Né le 12 décembre 1946 à Bamako, Salif Keïta était un footballeur international malien.



Premier vainqueur du Ballon d'or africain en 1970, il commence sa carrière à l'AS Real Bamako avec qui il remporte trois fois la Coupe du Mali puis au Stade malien.



Il rejoint ensuite, à 23 ans, l'AS Saint- Étienne, où il est considéré comme une icône et avec qui, il gagne à trois reprises le titre de champion de France ainsi que deux Coupes de France.







Domingo joue ensuite à l'Olympique de Marseille, au Valence CF puis au Sporting Clube de Portugal où il remporte une Coupe du Portugal. Il termine sa carrière aux États-Unis aux New England Tea Men.



Treize fois sélectionné en équipe nationale pour onze buts inscrits, il est avec cette équipe finaliste des Jeux africains en 1965 et de la Coupe d'Afrique des nations en 1972. Il joue dans le film Le Ballon d'or, librement inspiré de sa trajectoire.



Aboubacar TRAORE