Au Rebond : Me Mamadou Ismaïl Konaté, ancien ministre de la justice, Garde des Sceaux, à propos du juge et de l’Etat de droit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Rebond : Me Mamadou Ismaïl Konaté, ancien ministre de la justice, Garde des Sceaux, à propos du juge et de l’Etat de droit Publié le samedi 2 septembre 2023 | Le national

© aBamako.com par AS

Présentation du livre de Mamadou Ismaïla Konaté

L`ancien Ministre, Mamadou Ismaïla Konaté à présenté son livre "Justice en Afrique" le É( Janvier 2019 au parc national. Tweet





Mamadou Ismaïla Konaté, Avocat à la Cour, Arbitre

« Aucune autre prise de conscience que celle, nécessaire et utile du juge, pour asseoir définitivement l’état de droit dans l’esprit des gens, contre leurs comportements déviants et malveillants. Qu’il soit civil, pénal, administratif, social, constitutionnel ou même des comptes, le juge, grandi par son statut, ne doit plus jamais courber l’échine face à la tentative d’asservissement du Politique et du Capital. Il doit dire le droit après un examen minutieux des faits, des actes et des comportements des personnes. Le droit est son repère et la justice sa boussole. L’ultime libération nationale de nos esprits, de nos cœurs et de nos esprits d’individus faillibles réside là. Cette puissance est entre les seules mains du juge et lui seul ! »

« La séparation des pouvoirs et l’Etat de droit sont les ultimes bouées de sauvetage pour des régimes de dictature véritable, drapés démocratie, à la commande de crimes odieux aux juges, leur ordonnant nuitamment, contre capital et décret de nomination, de déclencher telle procédure contre tel opposant dont la carrière est immédiatement anéantie par une Lettre de cachet et c’est parti pour des années de prison, jusqu’à ce que mort ou bannissement s’ensuivent. »

« De par le Roy,

Sa Majesté ayant estimé que le sieur Dupoul est dangereux pour la sécurité du Royaume, Elle ordonne que ledit sieur soit enfermé au château de Sainte-Marguerite.



Fait à Versailles le 13ème jour du mois de février de l’an de grâce