Hamadou Fall Dianka, directeur des grandes entreprises de la direction générale des impôts du Mali : Près de 700 milliards de fcfa déjà récoltés Publié le samedi 2 septembre 2023 | Mali Tribune

La direction générale des impôts (DGI) est la principale pourvoyeuse de ressources pour l’Etat. Sous l’impulsion du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, cette administration fiscale joue un rôle crucial pour la souveraineté économique du Mali dans un contexte international caractérisé par plusieurs crises et par l’arrêt des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers du Mali.



Ainsi, dans la Loi de finances rectifiée 2023, les objectifs de ressources assignés à la direction générale des impôts sous la conduite de Mathias Konaté se chiffrent à 1116 milliards de F CFA sur les 2151,00 milliards assignés à l’ensemble des services de recettes, soit environ 50 %.



Et la direction des grandes entreprises (DGE) sous la houlette de son premier responsable, Hamadou Fall Dianka, est la cheville ouvrière de l’atteinte des objectifs de mobilisation de ressources pour l’Etat puisque plus de 80 % des recettes de la DGI proviennent de cette structure au sein de l’administration des impôts, soit 980 milliards F CFA pour 2023. Et à quatre mois de la fin de l’exercice budgétaire, la direction des grandes entreprises a déjà mobilisé plus de 550 milliards F CFA, soit un taux de recouvrement d’environ 60 %. Ce qui dénote qu’elle est en bonne voie d’atteindre, voire dépasser les objectifs à elle assignés par les plus hautes autorités.



Pour le mois de juillet dernier, sur une prévision mensuelle de 81 milliards F CFA, la DGE a pu recouvrer 85 milliards F CFA, soit un taux 104 % malgré une conjoncture économique difficile, due à plusieurs facteurs exogènes et endogènes.



A cinq mois de la fin de l’exercice budgétaire, la direction des grandes entreprises n’est pas loin d’atteindre sa prévision de recettes de 980 milliards F CFA pour 2023 contre 836 milliards F CFA en 2022.



Pour rappel, la DGE a dépassé son objectif annuel de recettes de l’année dernière en recouvrant 842 milliards F CFA sur une prévision de 836 milliards F CFA. Comme quoi, l’économie malienne a du répondant et du ressort pour faire face aux nombreux défis posés au pays.



La direction générale des impôts du Mali est composée de 7 Cellules, 5 directions et des services subrégionaux soit la direction des impôts du district (représentée par 2 Cimes et 1 Centre des impôts par commune) et de 11 directions régionales (représentée par 1 Centre des impôts par cercle).



Mahamet Traoré