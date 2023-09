Appel Public à l’épargne : L’Etat du Mali mobilise 100 milliards F CFA - abamako.com

Appel Public à l'épargne : L'Etat du Mali mobilise 100 milliards F CFA Publié le samedi 2 septembre 2023 | Mali Tribune

Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le public de la clôture de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne “Etat du Mali 6,50 % 2023-2030”.



L’opération a été réalisée par la SGI-Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chef de file : la SGI Togo.



Cet emprunt obligataire, lancé le 3 juillet 2023 sur le marché financier de l’Umoa un montant de 100 milliards, un taux de et une maturité de 7 ans, a été clôturé le 28 juillet 2023.



Ladite opération a permis au Trésor public de mobiliser 100 milliards de F CFA soit un taux de souscription de 100 %.



Le ministre de l’Economie et des Finances remercie le syndicat de placement et l’ensemble des investisseurs nationaux et régionaux pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali.



Mahamet Traoré