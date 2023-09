Patrimoines culturels de Bamako : A la découverte du Monument aux héros de l’Armée noire et du Parc des Sofas - abamako.com

L’Agence de promotion touristique du Mali, connue sous l’appellation “Malitourisme”, a organisé le samedi 26 août 2023 un “Bamako City Tour” spécial à l’intention des hommes de médias. La destination de ce Bamako City Tour était le Monument aux héros de l’Armée noire et le Parc des Sofas de Samory Touré.



Le premier site touristique visité est le “Monument aux héros de l’Armée noire” situé sur la “Place de la Liberté” entre la mairie du District (fort militaire des colons), la Chambre de commerce, le Commissariat du 1er Arrondissement, le ministère de l’Education nationale (ou le foyer des Métis), le Soudan Ciné (actuel Malitel). Selon Daouda Koné (Professeur d’histoire, archéologue), contrairement à son appellation populaire “Samorykakèlèkèdenw” (Sofas de Samory), le “Monument aux héros de l’Armée noire” a été construit en 1922 à Reims et implanté à Bamako devant le Fort de Bamako (actuelle mairie du District de Bamako) le 3 janvier 1924 pour rendre hommage aux Africains dont des milliers de Soudanais (Maliens) pour leur bravoure pendant la 1ère Guerre mondiale de 1914-1918. Ce monument ne représente pas les Sofas de Samory. Conçu par Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), le Monument aux héros de l’Armée noire sis à la place de la liberté de Bamako est une réplique du monument original érigé en 1922 à Reims pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais (venant de toute l’Afrique) qui ont participé à la Première Guerre mondiale 1914-1918. La statue originale de Reims a été détruite par les Allemands durant la Seconde guerre mondiale en 1940. Cette dernière a été rebâtie en 2013 à l’image de celle du Mali. Le “Monument aux héros de l’Armée noire” existe seulement au Mali et nulle part ailleurs. Le monument a aujourd’hui 99 ans. Sur la statue il y a 5 personnes dont 4 soldats noirs et un soldat blanc qui tient le drapeau français.



Le Parc des Sofas où le champ de bataille des Sofas contre les colonisateurs français



La visite guidée a conduit au Parc des sofas de Samory Touré à Dogodouman. Ce Parc est un lieu de mémoire pour le Mali. Car, il est le champ de bataille de Woyowayanko à Dogodouman où a eu lieu du 1er au 12 avril 1883 la guerre des Sofas contre les Français pour empêcher la pénétration française à Bamako. Ce parc abrite les tombes des Sofas et des Français morts durant cette bataille. En haut du parc, se trouve le Monument représentant Kèlèbourama (chef de guerre de Samory Touré). D’après Daouda Koné, durant cette bataille, les Sofas gagneront sur les Français le 2 avril 1883. Après cette défaite, l’Armée française conduite par Gustave Borgnis-Desbordes fera recours au renfort de 371 combattants avec des canons (qui se trouvent présentement près du monument aux héros de l’armée noire) pour massacrer 2 700 Sofas du chef de guerre Kèlèbourama dont les tombes se trouvent au Parc des Sofas à Dogodouman près de la rivière Woyowayanko qui prend sa source à Wanda entre Kita et Bafoulabé avant de se jeter au fleuve Djoliba (Fleuve Niger).



Siaka DOUMBIA