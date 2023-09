Quand en est-il du CNT? - abamako.com

Quand en est-il du CNT? Publié le samedi 2 septembre 2023 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

Ouverture de la session ordinaire d`octobre du CNT

Bamako, le 03 octobre 2022. La session ordinaire d`octobre du Conseil National de Transition s`est ouverte sous la présidence du colonel Malick Diaw au CICB Tweet



La Charte du 12 septembre 2020 promulguée par Décret N°2020-0072/ PT-RM du

1 er octobre 2020 qui n’est plus en vigueur après promulgation de la nouvelle

Constitution stipulait que le Conseil national de transition (CNT) est l’organe

législatif de la transition. Il était composé de cent vingt et un (121) membres répartis

entre les forces de défense et de sécurité, les représentants du Mouvement du 5

juin-Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP), les partis et regroupements

politiques, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les

syndicats libres et autonomes, les organisations de défense des Droits de l’homme,

les ordres professionnels, les Maliens établis à l’extérieur, les Mouvements

signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus

d’Alger, les Mouvements de l’inclusivité, les groupements de femmes, de jeunes et

des personnes religieuses, les autorités traditionnelles et coutumières, les chambres

consulaires, les faîtières de la presse, des arts et de la culture. Un acte fixe la clé de

répartition entre les composantes du CNT. Le Conseil national de transition est

présidé par une personnalité civile ou un militaire élue en son sein.



Le CNT n’est pas l’Assemblée nationale du Mali : Des gens nommés pour

servir la transition et des gens du peuple pour servir le peuple

Président de l’Assemblée nationale du Mali: cinquième législature est secouée par

un scandale financier sans précédent. On évalue à17 milliards de FCFA détournés

des caisses de l’État entre 2014 et 2019. À chacune des législatures, les députés

procèdent à la relecture du règlement intérieur pour l’adapter à la loi.

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour

cinq (05) ans au suffrage universel direct, une loi fixe les modalités de cette élection.

Ils bénéficient de l’immunité parlementaire. Aucun membre de l’Assemblée

nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des

opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de

l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou

arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée

nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec

l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de

poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite

d’un membre de l’Assemblée nationale est suspendue si l’Assemblée nationale le

requiert.



inter de bamako