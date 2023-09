INPS : Le Directeur Général se tape 54 millions de f Cfa par mois ! - abamako.com

INPS : Le Directeur Général se tape 54 millions de f Cfa par mois ! Publié le dimanche 3 septembre 2023

Logo de l`Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)

Dans ses oeuvres, l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) a analysé certaines charges de personnel de l’Institut national de Prévoyance sociale (INPS). Cette analyse a décelé qu’en dehors de toute légalité, le directeur général adjoint de l’INPS a perçu 353,72 millions de FCFA comme indemnités de départ à la retraite. De même, l’agent comptable a perçu 1,7 milliard de FCFA. Aussi, il a été révélé que par mois, le directeur général adjoint perçoit une pension de plus de 6 millions de francs CFA. De son côté, l’agent comptable est à plus de 8 millions de francs CFA.



En outre, le directeur général de l’INPS perçoit un salaire brut de 54 millions de francs CFA par mois. Dans les faits, la rémunération de ces 3 dirigeants s’élève à 1 milliard 900 millions de francs CFA par an, soit 7% de la masse salariale de l’ensemble des 1 197 employés de l’INPS.

Source : OCLEI