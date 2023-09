Jeunesse : Drissa DIARRA lauréat de la 7 ème édition du concours de plaidoirie et du réquisitoire A Vous Maître ’’ - abamako.com

Jeunesse : Drissa DIARRA lauréat de la 7 ème édition du concours de plaidoirie et du réquisitoire A Vous Maître '' Publié le dimanche 3 septembre 2023

Jeunesse : Drissa DIARRA lauréat de la 7ème édition du concours de plaidoirie et du réquisitoire A Vous Maître ``

La finale de la 7 ème édition du concours de plaidoirie et du réquisitoire A Vous Maître ''a connue son épilogue hier samedi 2 septembre 2023 au centre International de Conférence de Bamako



La cérémonie d'ouverture cette 7 ème édition a été présidée par la présidente de Trijeud Mali Mme Keita Koniba en présence du Samaké Représentant(e)s de l'Union Européenne au Mali, du PNUD et de la Responsable de l'unité de l'information publique et sensibilisation de la CPI Mali



Pour cette 7 ème édition,16 candidats venus des différentes facultés de droit du Mali ont pris part à ce concours de plaidoirie et du réquisitoire . A l'issu de la joute oratoire, le candidat Drissa DIARRA de l'Institut Africain des Technologies et de Management ITMA remporte la final face à Caleb Poudiogou, après délibération des membres du jury



Selon la présidente de la tribune jeune pour le droit au Mali Mme Keita Koniba Samaké ce projet < à vous maitre » s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités intellectuelles et professionnelles des jeunes.



Cette 7 ème édition a été organisé avec l'appui technique et financier de

l'ASFC, du CICR,de la représentation de la CPI au Mali, de I'UE, du PNUD et de la CNDH



Il faut rappeler que ''A Vous Maître'' est un projet de la tribune Jeune Pour le Droit Trijeud Mali au Mali initié en 2016