Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

L'objectif était de lever l'équivoque sur l'acquisition de ce document administratif par tous les Maliens et d'apporter des réponses à des préoccupations liées à cela. Ainsi, ledit point de presse était co-animé par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga et celui de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine.



La question de la Carte d’identité biométrique sécurisée a fait et continue de faire couler d’encre et de salive. Cette polémique a débuté depuis la période d’enrôlement, pour continuer durant son processus d’acquisition et maintenant, elle demeure au moment ou sa distribution bat son plein. Les plaintes et complaintes à son sujet sont de plusieurs ordres et partout : dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans les familles et grins. C’est donc pour apporter des réponses claires à ces préoccupations et faire l’état des lieux auprès de l’opinion publique nationale que les autorités de la Transition ont décidé d’animer ce point de presse. Qui était co-animé par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga et celui de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine



Dans son mot introductif, le Ministre Maïga a mis d’abord la rencontre dans son contexte. Selon lui, la Carte d’identité biométrique parait de plus en plus un sujet de préoccupation pour les Maliens. D’où la nécessité de la tenue de ce point de presse voulu par les plus Hautes Autorités notamment le Chef d’Etat, Colonel Assimi Goïta, pour éclairer la lanterne du grand public. Avant d’ajouter que cette Carte au Mali est une réalité et qu’il n’ait point lieu de s’inquiéter. D’où leur devoir de rassurer et d’apaiser les Maliens sur le sujet de ce document très crucial, qui est en phase avec les normes communautaires.



A sa prise de parole, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a fait le point sur la situation des cartes et les aspects liés à cela. D’après lui, cette carte sécurisée a un rôle capital et multifonctionnel. Et d’assurer qu’il s’agit d’un document infalsifiable, raison pour laquelle, le Gouvernement a décidé de recourir à la même carte afin qu’elle serve aussi de carte d’électeur.



En termes de collaboration, il a soutenu que son département travaille en parfaite synergie avec le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (la tutelle des Missions Diplomatiques et Consulaires pour tout sujet concernant les maliens résidant à l’étranger).Cela au sein, d’une commission pour la remise de ces documents administratifs.



Touchant au cœur du sujet, le Ministre Aly Mohammedine a signifié que la production de la Carte biométrique se passe à un rythme très satisfaisant. « Aujourd’hui, nous sommes à 69.000 cartes produites par jour avec la société partenaire. Il travaillait du lundi au samedi, mais depuis quelques mois, on a mis la pression pour que non seulement la production puisse augmenter mais aussi qu’on puisse atteindre rapidement le cap de 8 millions de cartes d’identité biométrique attendues »a-t-il développé. Et de renchérir que la société partenaire travaille du lundi au dimanche pour cette fin. De même, que la distribution continue au Mali et à l’extérieur, notamment en Europe.



Le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine de déclarer que sur l’objectif de 8 millions de cartes attendues pour cette 1ère phase, ce sont 5.733.428 qui sont confectionnées restant 2 millions. Lesquelles, rassure-t-il, seront manufacturées dans le temps imparti afin d’être distribuées. Cependant, il regrette le rythme de retrait très timide de ces cartes. C’est pourquoi, il a invité les Maliens à aller retirer leurs cartes en toute gratuité.



La visite des magasins de stockage des cartes produites à nos jours a mis fin à cette activité.



Par Mariam Sissoko