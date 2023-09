Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré réélu pour quatre ans ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré réélu pour quatre ans ! Publié le vendredi 1 septembre 2023 | le sursaut

Tweet

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité le mardi 29 août 2023, les travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la Fédération malienne de football. Lors de cette assise l’unique candidat à sa propre succession, Mamoutou Touré dit Bavieux a été réélu avec 61 voix, une (1) voix contre et une abstention, soit 76,82% des suffrages exprimés.



C’est devant les 5 émissaires, superviseurs de la FIFA et de la CAF à savoir : Me Augustin Senghor, 1e Vice-président de la CAF, El Hadj Wack Diop, Directeur Régional du Bureau de la FIFA à Dakar, Ahmed Harraz, Senior Gouvernement Services Manager de la FIFA, Mme Sarah Mukuna, Directrice des Associations Membres de la CAF, Jean Jacques Diène, Responsable de la Gouvernance de la CAF, du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, non moins Directeur national des Sports et de l’Education physique, Abdoul Aziz Maïga, du 6e Vice-président du CNT, M. Hamidou Traoré et du 1e vice-président du bureau exécutif sortant, M. Kassoum Coulibaly dit Yambox, ainsi que de nombreuses personnalités du sport roi au Mali, que l’Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération malienne de football s’est tenue le mardi 29 août dernier au CICB. Cela, conformément aux statuts de la FEMAFOOT et d’une lettre circulaire envoyée aux secrétaires généraux membres. Ainsi sur 80 délégués attendus, 63 ont répondus présents à cette assise fédérale.



Pour rappel chacune des neufs (9) ligues régionales étaient représentées par trois (3) délégués, deux (2) délégués pour chaque club de ligue 1 orange, deux (2) délégués pour chaque club champion de 2e division et un (1) délégués pour chaque groupements sportifs. Et tous les clubs de ligues 1 orange et ligues régionales et les clubs de 2e division en plus des délégués des groupements sportifs étaient présents à cette assemblée. Cela, à l’exception des ligues régionales de Koulikoro, Tombouctou et Kidal en plus des (3) clubs de 2e division à savoir : Avenir AC, le Buru Massa de Kati et Attar Club et l’unique club de ligue 1, le ‘’COB’’ . D’où l’absence de 17 délégués.



Sur les 63 voix exprimées, l’unique candidat à sa propre succession, M. Mamoutou Touré dit Bavieux a obtenu 61 voix pour, une (1) voix contre et une (1) abstention, soit 76,82% de suffrages exprimés. Toute chose qui permet à Mamoutou Touré de briguer un deuxième mandat de 4 ans à la présidence de la Fédération malienne de football, soit de 2023 à 2027.



Lors de la cérémonie d’ouverture de cette assemblée générale, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoul Aziz Maïga dira que c’est dans le souci d’apaisement qu’ils ont saisi la FIFA pour son implication, afin d’éviter des problèmes qui peuvent résulter des conclusions de la présente assemblée élective de la FEMAFOOT. Selon lui, le Mali, est une vieille nation de football par excellence et aujourd’hui, dit-il, ce vieux pays de sport à plus que besoin du football et ses valeurs pour fédérer autour du drapeau national, symbole de la souveraineté et de la cohésion sociale.



Pour sa part, le 1e vice-président du bureau exécutif sortant, Kassoum Coulibaly ‘’Yambox’’ s’est dit très honoré et satisfait quant aux progrès accomplis dans le domaine du football malien au cours de leur mandat malgré les difficultés de ces dernières années. Il a ensuite, exposé leurs exploits et réalisations durant ces 4 dernières années avant d’exhorter l’ensemble des acteurs du football malien de mettre le Mali au-dessus de tout et le football en particulier.



Quant au représentant de la CAF, Maître Augustin Senghor, il dira qu’il est très heureux d’avoir assisté et supervisé une assemblée générale paisible, sereine et surtout transparente car dit-il, ils ont vu une commission électorale à l’œuvre, travaillant avec les textes et surtout avec beaucoup de transparence. « Nous tous qui supervisons, avions connus des assemblées plus difficiles que ça » a déclaré l’émissaire de la CAF, avant de féliciter l’ensemble des délégués qui en ont pris part.



Le temps fort de la clôture de cette assise a été la lecture du discours de Mamoutou Touré par Me Toubaye Koné. Dans lequel, il a exprimé sa sincère reconnaissance à ceux qui viennent de renouveler leur confiance à son équipe. « Dans une vielle Nation de culture comme la nôtre, la confiance ne s’achète point. Elle se mérite » a-t-il affirmé. Avant de signifier que l’élection de leur équipe fédérale ne signifie ni la victoire d’un camp, ni la défaite de l’autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent le football malien. C’est pourquoi il a nourrit l’espoir que ses frères de l’autre côté vont leur rejoindre bientôt pour qu’ensemble, ils puissent bâtir le football Malien de demain.



A l’endroit des Camarades du Comité Exécutif élus, il les a exhorté à s’engager, à bannir de l’environnement du football les maux qui ont pour noms : le clanisme, l’exclusion, l’auto-exclusion, la marginalisation et l’auto-marginalisation. Qu’il est temps que les déchirures que le football connait depuis plusieurs années prennent fin. Pour clore son propos, il a remercié les Présidents Gianni Infantino et le Docteur Patrice Motsepé pour leurs visions pour le progrès du football africain et mondial.



Par Safiatou Coulibaly