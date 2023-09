La 45ième promotion de L’EMIA porte le nom du Général Moussa Traoré: Reconnaissance du mérite ou récompense politique ? - abamako.com

News Politique Article Politique La 45ième promotion de L’EMIA porte le nom du Général Moussa Traoré: Reconnaissance du mérite ou récompense politique ? Publié le lundi 4 septembre 2023 | L'Alternance

© AFP par FRANCOIS ROJON

Moussa Traoré

Le président de la transition le colonel Assimi Goita a présidé la cérémonie de sortie de la 45ième promotion de l’Ecole Militaire Inter arme de Koulikoro, EMIA, qui a été baptisée au nom du Général Moussa Traoré, ancien Président de la République du Mali. Au nombre de 235 officiers de 9 nationalités différentes, la cérémonie qui s’est déroulée à la place d’armes du centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro, a été placée sous le signe de la rigueur et du don de soi. Deux faits marquants ont émerveillé plus d’un malien, à savoir le choix du nom de la promotion, le Général Moussa Traoré et surtout la major de la promotion notre compatriote Mama Sanogo avec plus de 16 de moyenne. Le Général Moussa Traoré a-t-il été de nouveau réhabilité ou c’est la récompense du mérite ? Ne mérite-t-il pas cet honneur au nom de la réconciliation et pour avoir été chef suprême des armées pendant 23 ans ?

Le Président de la transition en acceptant de baptiser la 45ième promotion de l’EMIA au nom du Général Moussa Traoré a tout simplement voulu réconcilier les maliens, car si le Général passe aux yeux de certains comme étant l’un des plus grands autocrates du 21ième siècle, il n’en demeure pas moins, pour d’autres, que c’est un patriote sincère et convaincu qui a donné à son peuple et son armée la grandeur et la dignité qui leur sied bien. En tout cas cet acte grandeur nature s’inscrit en droite ligne de la nécessaire réconciliation à laquelle les maliens veulent bien souscrire aujourd’hui. Il était temps que le pays sorte de la guéguerre des partisans des régimes qui ont dirigé ce pays de l’indépendance à nos jours, afin d’écrire l’une des pages glorieuses de l’histoire de notre pays. Soyons du bon côté de l’histoire en arrêtant de diaboliser l’un et applaudir l’autre. Sinon de Modibo Keita à Ibrahim Boubacar Keita, en passant par Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, tous ces présidents ont eu à poser à la fois des hauts faits comme ils ont tous commis des erreurs gravissimes. Donc en positivant on s’inscrira toujours du bon côté de l’histoire, sinon De Gaule qui est considéré comme le héros de la France moderne a des côtés obscures, mais les français le célèbrent pour ses hauts faits.

Le Général Moussa Traoré a-t-il été de nouveau réhabilité ou c’est la récompense du mérite ?

C’est certainement tous les deux, car pendant longtemps il a été diabolisé et relégué au second plan. Donc qu’il soit réhabilité ne serait que justice, pour non seulement le laver de certains préjugés souvent fallacieux, mais aussi lui donner la place qui est la sienne dans l’histoire contemporaine du Mali. Récompense du mérite ? Oui, pour avoir été pendant 23 ans chef suprême des armées. Il bat d’ailleurs le record de la plus grande longévité au poste de président de la République, donc il mérite cette récompense au nom de la réconciliation, pour la postérité et pour l’histoire. Le Colonel Assimi qui a eu cette géniale idée ne doit plus s’arrêter en si bon chemin, il doit plutôt étendre son action à tous les autres anciens Présidents y compris IBK ; afin de réconcilier les maliens.

Ne mérite-t-il pas cet honneur pour avoir été chef suprême des armées pendant 23 ans ?

Quand on veut bien être du bon côté de l’histoire, la réponse à cette question est sans ambages oui. Il mérite bien cet honneur qui ne saurait être ni une complaisance, encore moins un calcul politicien. Donc le ¨Président de la transition peut bien persévérer dans cette voie pour recoudre les morceaux en lambeaux depuis 1968, date du premier coup d’Etat militaire perpétré par Moussa Traoré contre le régime de Modibo Keita. Depuis cette date le Mali s’embourbe dans des cycles interminables de coups d’Etat avec leurs lots de haine, de contestation et de division des maliens.

En somme, il est attendu du Président de la transition, le Colonel Assimi Goita, d’autres actions à l’endroit de tous les anciens présidents, à savoir Modibo Keita, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, Dioncounda Traoré, Ibrahim Boubacar Keita et dans une moindre mesure le capitaine- Général, Amadou Haya Sanogo, afin que le Mali renoue avec sa cohésion d’antan, gage de stabilité et ciment de l’unité de la nation à laquelle tous les maliens se reconnaissent.

Youssouf Sissoko