Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

Le jeudi 31 août 2023, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye MAÎGA et son homologue en charge de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE ont co-animé un point de presse relative l’état de remise des Cartes Nationales d’Identité Biométriques Sécurisées au Mali. A la date de 29 août 2023, selon le ministre porte-parole du gouvernement, 5.733.428 Cartes ont été produites sur un total de 8.463.084 sur la base de données du RAVEC.



Lancée depuis le 11 avril dernier, comme seul document donnant de vote avant d’être élargie aux autres pièces d’identités à cause d’énormes difficultés, le dispositif de remise de la nouvelle carte d’identité Biométriques a été renforcé. C’est grâce aux travaux d’un Comité de réflexion sur les modalités de remise des Cartes Nationales d’Identité Biométriques Sécurisées composé entre autres du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui en charge des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale. Depuis, une brande mobilisation de citoyens Maliens est actuellement visible sur l’étendue du territoire national, ainsi que dans les juridictions diplomatiques et consulaires du Mali pour retirer cette carte d’identité nationale Biométriques Sécurisées. Pour donc édifier la lanterne de l’opinion publique sur la question, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye MAÎGA et son homologue en charge de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE étaient devant la presse, le jeudi 30 août 2023. Une occasion pour les ministres de réaffirmer toute l’importance de la nouvelle carte nationale Biométrique qui remplace désormais la carte NINA. Aussi, ont-ils signalé qu’à la date du 29 Août 2023, soit la veille dudit point de presse, 5.733.428 Cartes étaient disponibles sur les 8.463.084 existantes sur la base de données du Recensement Général à vocation d’état Civil (RAVEC). Ces chiffres concernent, les deux responsables en face, les citoyens maliens ayant été enrôlés dans la base de données du RAVEC et ayant leurs noms sur la liste électorale.



Compte tenu des récurrents débats sur la question, notamment sur les réseaux sociaux, les Ministres ont profité de ce point de presse pour inviter la presse à s’informer auprès des sources gouvernementales afin d’éviter la diffusion de fausses informations.



