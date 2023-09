Des choses à savoir sur la manne financière accordée aux partis politiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des choses à savoir sur la manne financière accordée aux partis politiques Publié le lundi 4 septembre 2023 | MidiInfos

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du cadre d`échange des partis et regroupements de partis politiques

Bamako, le 11 décembre 2021 le cadre d`échange des partis et regroupements de partis politiques a tenu à la maison des aînés une conférence de presse Tweet



Le RPM de feu le Président Ibrahim Bouba car KEITA (IBK) s’est emparé de la part du lion avec ses 67 députés, 2 423 élus communaux, en empochant

800 818 470F CFA.





Avec 17 députés et 1 817 élus communaux, le parti Adéma-PASJ a été classé 2ème et a encaissé 407 100 639F CFA ; contre 188 118 658 F CFA pour

l’URD de feu Soumaïla CISSE, arrivé 3ème avec 18 députés, 1 729 élus communaux lors de la dernière répartition de l’aide financière attribuée aux partis politiques au titre de l’année

2018.

Le parti CODEM de Housseyni Amion GUINDO s’est classé 4ème avec 5 députés, 682 élus communaux a eu 139 152 648 FCFA.



Le CNID-FYT de Me Mountaga TALL, avec 4 députés, 292 élus communaux est arrivé 6ème et a obtenu 105 672 966

F CFA.



Le MPR du Premier Ministre Choguel K. MAIGA est arrivé 7ème avec 3 députés, 412 élus communaux et a empoché 87

556 528 F CFA



Le parti FARE Anka Wuli de Modibo SIDIBE, avec 6 députés, 183 élus communaux est 8ème sur la liste et a encaissé 86 887 218 F CFA.



Le PARENA : 3 députés, 205 élus communaux a obtenu 61 267 542 F CFA ; PRVM-FASO KO : 1 député, 310 élus communaux a eu 55 818 800 F

CFA.



Contactés, plusieurs responsables de partis politiques n’ont pas voulu se prononcer pour, disent-ils, ne pas

prêter le flanc. Ils sont, tout de même, formels : la loi qui gère le financement public des partis politiques est toujours

d’actualité et, nul n’est sensé l’ignorer, affirment ces acteurs, visiblement, préoccupés