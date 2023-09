À la découverte des sites touristiques de Bamako et ses environs - abamako.com

Dans le cadre de la 2e édition de Bamako City Tour, qui s’étend sur 3 mois, une visite spéciale a été organisée à l’intention des hommes de médias. C’était le samedi 26 août.



Bamako City Tour est une initiative du ministère de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière du Mali, pilotée par l’Agence de promotion touristique du Mali (APTM), qui a vu le jour courant 2022. Son objectif principal est de faire découvrir au grand public les différents sites touristiques et culturels de Bamako et ses environs.



Selon le chef de division Parcs publics et monuments à la direction nationale du patrimoine culturel, Daouda Koné, cette visite spéciale, organisée pour les journalistes, consiste à permettre aux hommes de médias de mieux connaître les sites touristiques et culturels de Bamako et de ses environs, collecter des informations sur ces sites pour mieux informer le grand public sur ces sites et leur importance.



Après notre départ du Musée national, nous nous sommes rendus d’abord sur le site du “Monument aux Héros de l’armée noire ». Érigé sur la place de la liberté en plein cœur de Bamako, le monument aux Héros de l’armée noire, contrairement à l’interprétation populaire qui le dédie improprement aux soldats de Samory Touré, est un hommage rendu aux Africains qui ont combattu aux côtés des troupes françaises pendant la première guerre mondiale. Ce monument inauguré en janvier 1924, après la fin de la première guerre mondiale, est une œuvre de Paul Moreau Vauthier.



Après cette première étape où nous avons été très bien édifiés par Daouda Koné, nous sommes rendus ensuite au parc des Sofas de Samory Touré situé à Dogodouma derrière Lafiabougou. Le parc des Sofas, qui fut le champ de bataille entre les troupes françaises et celles de Samory Touré, s’étend sur 30 hectares et abrite les tombes des guerriers de Samory Touré et une statue construite en leur honneur.



Selon le chef de division Parcs Publics et Monuments, Daouda Koné, c’est sur ce site, situé entre les deux montagnes au bord de la rivière «Woyowayako» qui fait 198 kilomètres de long, que les guerriers de Samory Touré appelés «Sofas» ont campé dans le but de déloger les colons qui s’étaient déjà bien installés au centre de Bamako.



La bataille entre les 3000 sofas de Samory commandés par “Kémé Bourama” et les troupes françaises a commencé le 1er avril 1883 pour se terminer le 12 avril 1883. À en croire l’historien et l’archéologue, la première bataille qui s’est déroulée entre le 1er et le 2 avril 1883 s’est soldée par la défaite de la troupe française qui a, après, demandé du renfort et a déployé des armes sophistiquées pour avoir la victoire.



Cette visite, très riche en matière d’informations, a enregistré, en plus de Daouda Koné, la présence du Directeur de l’APTM, Monsieur Sidy Keita.



Fadiala N. Dembélé