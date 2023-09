Opérations militaires : Les FAMa évoluent en toute autonomie - abamako.com

Opérations militaires : Les FAMa évoluent en toute autonomie Publié le lundi 4 septembre 2023 | L'Essor

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Le peuple malien et ses forces de défense et de sécurité continuent de faire face aux défis sécuritaires multiples et complexes avec les Groupes armés terroristes (GAT). Bien qu’ayant subi d’énormes pertes, ceux-ci présentent des moteurs explosifs improvisés, font des tirs de harcèlement et surtout exercent des pressions sur les civils. Face à cette situation difficile et complexe, les Forces armées maliennes (FAMa) sont engagées et déterminées à poursuivre le combat contre ces forces du mal. Cela, en maintenant un niveau d’engagement élevé sur le théâtre des opérations, en planifiant et en exécutant avec succès plusieurs actions.



Les victoires remportées sur les FAMa sont porteuses d’espoir. Pour preuve, le démantèlement de plusieurs sanctuaires terroristes dans le cadre de l’Opération « Kèlètigui », la sécurisation réussie du référendum de juin 2023 dans le cadre de l’Opération « Tilé Kura », de même que la sécurisation des examens de fin d ‘année, de la Biennale artistique et culturelle à Mopti et la réussite de la première phase de la rétrocession des entreprises de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) dans le cadre de l’Opération « Dougoukolo ».



Le chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, a précisé que toutes ces actions ont été menées en autonome en plus de l’Opération « Kapidou » avec les Forces armées du Burkina Faso.



Elles consacrent le professionnalisme des FAMa dans la conduite des opérations. Le général Oumar Diarra a également souligné que conformément à l’esprit des réformes en cours, les Directives interarmées annuelles de préparation opérationnelle (Diapo) 2022-2023 de l’État-major général des Armées stipulent que « l’enjeu pour les années à venir est de réussir le pari de la régénération et de la modernisation pour disposer, dans la durée d’une Armée puissante interopérable et attractive au service d’un Mali fort et maître de son destin».



Pour lui, ceci a été concrétisé cette année à travers l’organisation du 3 au 8 juin 2023 de l’exercice de synthèse des écoles militaires dénommé « exercice Méguétan » qui a regroupé à Koulikoro l’ensemble des écoles militaires.



Conformément aux principes qui gouvernent l’action gouvernementale notamment le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la défense des intérêts du peuple malien, le général Diarra a révélé qu’en toute circonstance, l’état-major général des Armées et les états-majors et services travaillent à l’autonomisation des FAMa. En plus de cette autonomie, at-il ajouté, la cohésion, l’unité et la solidarité entre les forces dans une chaîne de commandement unie et unifiée se concrétisent.



«Cette chaîne de commandement qui fait aujourd’hui la force de l’Armée, est confortée par la cohérence et la fluidité des ordres entre les niveaux politique, stratégique, opérationnel et tactique», s’est réjouie le chef d’état-major. général des Armées.



Pour le général de Division Oumar Diarra, l’évolution de la situation socio-politique et sécuritaire exige des FAMa d’adopter une nouvelle posture qui leur permettra de couvrir l’ensemble du territoire national dans le cadre de l’Opération « Dougoukoloko » et de sécuriser les différentes échéances à venir dans le cadre de l’Opération «Kilé Kura».



Le chef d’état-major général a estimé que les nouvelles acquisitions vont permettre aux FAMa de se doter des capacités pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie résolution offensive voulue par le chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta.



Souleymane SIDIBE