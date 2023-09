Mali : Le poste de Dialakoroba visé par une attaque terroriste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Mali : Le poste de Dialakoroba visé par une attaque terroriste Publié le lundi 4 septembre 2023 | L’Essor

© aBamako.com par Momo

2ème édition du festival de Kirina

Bamako, le 09 avril 2016 la 2ème édition festival de Kirina a été lancé Tweet

Les Forces armées et de sécurité ont déjoué ce dimanche 03 septembre 2023 à 01 heure 40 mn, une attaque terroriste contre le poste de Dialakoroba sur l’axe Bamako-Sikasso.



Selon l’Armée, les policiers de la Brigade anti criminelle (BAC) en poste ont vigoureusement riposté pour mettre en échec les terroristes.



Côté ami, le bilan provisoire est de trois blessés dont un policier et deux civils déjà pris en charge. « Un terroriste neutralisé et abandonné par les assaillants dans leur fuite. Son arme, un Pistolet Mitrailleur (PM) plus quatre chargeurs ont été récupérés», précise la source sécuritaire.



Le ratissage continue dans la zone pour rechercher et interpeler d’éventuels terroristes blessés en fuite et leurs complices. En conséquence, il est demandé aux populations de la zone de signaler la présence de tout individu suspect.



Souleymane SIDIBE