Visite du ministre de l'Agriculture dans la Filiale ouest de la CMDT : L'état végétatif des champs est très encourageant Publié le lundi 4 septembre 2023

Du 30 au 31 Aout 2023, le ministère de l’Agriculture, M. Lassine Dembélé, accompagné d’une forte délégation dont le Président Directeur Général de la CMDT, Dr. Nango Dembélé, a effectué une tournée dans la Filiale ouest de la CMDT (Kita). A l’issue de cette visite, le ministre de l’Agriculture a exprimé sa satisfaction globale quant à l’évolution de la campagne cotonnière 2023/2024 dans la zone CMDT à travers toutes les filiales de Bougouni à Kita.



Après la visite de courtoisie rendue aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Kita le mercredi 30 août 2023, le lendemain 31 août, le ministre et sa suite ont commencé par la visite des champs de coton et de maïs de Monsieur Oumar Diallo qui se situent dans le secteur central de Kita: op de Toumoundala 2.



Oumar Diallo était heureux de présenter ses champs après ses salutations et ses sentiments de satisfaction et de remerciement. En effet, ce producteur tenait à ce que la délégation note que son champs de coton de plusieurs hectares évolue parfaitement bien. A cette date, deux traitements ont été effectués. Il atteste avoir reçu ses engrais et pesticides à temps et n’avoir vu ni eu écho de jassides dans toute sa zone. Ainsi, en terme de rendement, il récoltera au minimum une tonne huit cent de coton graine à l’hectare et cela est valable pour son champs de maïs.



Autre temps fort de cette visite, la rencontre des cadres de la CMDT et les autres acteurs majeurs de la filière cotonnière, y compris les producteurs. Au cours de cette visite, ils ont expliqué, en détails, au premier responsable de l’agriculture, le déroulement de la campagne.



Pour sa part, le ministre de l’Agriculture a recensé toutes leurs doléances et les a rassurés. Il a promis de prendre en compte, dans la mesure du possible, tout ce qu’ils ont partagé.



En résumé, malgré un début d’hivernage difficile, l’état végétatif des champs est très encourageant.



Les producteurs de la zone CMDT étaient satisfaits de recevoir les intrants et pesticides à temps. Ils ont également exprimé leur gratitude envers l’encadrement de la CMDT, qui a toujours rempli son rôle d’accompagnement grâce au leadership du Président-Directeur Général Dr. Nango Dembélé et de ses techniciens. Les producteurs sont ainsi satisfaits des nouveaux produits mis à leur disposition pour lutter contre les jassides.



Ils reconnaissent les efforts considérables des hautes autorités de la Transition, qui ont maintenu la subvention des intrants et fixé un prix très attrayant pour l’achat du coton graine.



De plus, le Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, a décidé de renoncer aux crédits intrants des producteurs de coton sur les superficies perdues pendant la campagne précédente, en raison de l’attaque précoce de nouvelles races de jassides et des inondations. Le total atteint la somme de 9 938 774 839 FCFA. Cette décision a été un véritable soulagement.



Pour terminer, le ministre Dembélé a exhorté les paysans à la vigilance, les invitant à surveiller attentivement leurs champs pour pouvoir réagir rapidement en cas de problème.



Ainsi, Les producteurs de coton, très engagés, ont ravivé l’espoir pour l’or blanc au Mali. Ils promettent d’améliorer leurs rendements à l’hectare et font preuve d’un grand optimisme quant à l’atteinte des objectifs du plan de campagne 2023/2024 de la CMDT.



Bréhima DIALLO Avec CCOM CMDT