Circulation routière : Accident mortel sur la RN7 Publié le lundi 4 septembre 2023

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 1er septembre, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique nationale qu’un accident grave de la circulation routière s’est produit, ce vendredi 1er août 2023 aux environs de 15h30 sur la Route nationale numéro sept (RN7), à proximité de l’Ecole de la Gendarmerie à Faladiè.



Un camion en provenance de Sénou a fini sa course sur les accotements après avoir écrasé à son passage des motocyclistes, cyclistes et conducteurs de voitures qui circulaient à sa droite.



Le bilan provisoire fait état de neuf (09) tués, sept (07) blessés, dont deux (02) graves et des dégâts matériels importants. L’accident a entraîné la destruction de douze (12) motos, d’un (01) tricycle, de trois (03) camions, d’un (01) taxi et de deux (02) véhicules particuliers.



Toutes les victimes ont été transportées à l’Hôpital du Mali, selon la Protection civile.



L’accident serait causé par l’excès de vitesse et la défaillance du freinage. Une enquête est ouverte par le Commissariat de Niamakoro.



Le ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du Gouvernement, aux familles endeuillées, ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.





Le ministre en appelle au strict respect du Code de la route, afin de préserver l’intégrité de la personne humaine.