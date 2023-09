Mise en œuvre du Plan national de réponses à l’insécurité alimentaire 2023 : Les acteurs à l’école du CSA - abamako.com

Mise en œuvre du Plan national de réponses à l'insécurité alimentaire 2023 : Les acteurs à l'école du CSA Publié le lundi 4 septembre 2023 | Le 22 Septembre

Le ministre commissariat à la Sécurité alimentaire, Monsieur Redouwane Ag Mohamed Ali a procédé ce mardi 29 Août 2023 à l’ouverture de la formation des acteurs régionaux de la Sécurité alimentaire sur les outils de mise en œuvre et de suivi-évaluation du Plan national de réponses à l’insécurité alimentaire. Une importante rencontre regroupe autour des experts du commissariat à la Sécurité alimentaires, les conseillers aux affaires administratives, économiques et financières, les représentants des services techniques impliqués dans les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Cette rencontre vise à favoriser une mise en œuvre efficace, efficiente et surtout adéquate du PNR, à travers une meilleure appropriation de la méthodologie de ciblage et de distribution utilisées par l’Etat et ses partenaires dans la mise en œuvre de la réponse ; du mandat des ONG partenaires du CSA dans leur mission de ciblage et de suivi de la distribution ; du rôle de l’administration et du Comité de sécurité alimentaire dans la conduite de la réponse et la gouvernance de la SAN ; des outils de planification et de suivi du PNR.



Dans son discours d’ouverture, le ministre commissaire, a rappelé l’importance capitale de cette rencontre que le commissariat à la sécurité alimentaire a initiée pour permettre aux responsables régions de la sécurité alimentaire de se familiariser avec les méthodes et outils de mise en œuvre du PNR. Il rappellera qu’il s’agit d’une forte recommandation du Conseil national de la sécurité alimentaire visant à améliorer l’efficacité et la lisibilité de la réponse.



« Pour donner une réponse appropriée à ces recommandations et garantir l’efficacité d’un tel mécanisme, il est important qu’il soit approprié par les principaux acteurs du dispositif dont vous faites partie et c’est la raison d’être de cet atelier durant lequel vous vous familiariserez donc avec le système d’alerte et de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; le mécanisme du cadre harmonisé et la passerelle de désagrégation des effectifs de personnes vulnérables du niveau régional vers le niveau communal ; la méthodologie du ciblage individuel et de l’organisation de l’assistance alimentaire ; le mandat des ONG partenaires et celui des comités de réceptions et de répartitions tel que conféré par le CSA ; les outils de planification, de suivi et d’évaluation du Plan national de réponse et de la plateforme informatique de suivi-évaluation dédiée, de même que les canevas d’élaboration des rapports (rapports communaux de réceptions, de réponse à l’insécurité alimentaire. Ces séances de travail avec les Conseillers aux Affaires administratives, économiques et financières (CAEF) des Gouverneurs nous permettront également de nous enquérir des réalités propres à leurs régions, afin de les corriger pour une meilleure mise en œuvre de nos activités », a-t-il indiqué.



Le Conseiller aux Affaires économiques et financières du Gouverneur de Gao, Alhader Amadou Bella a, au nom de ses homologues, salué cette initiative du Commissariat à la Sécurité alimentaire qui permettra aux acteurs régionaux de la Sécurité alimentaire de mieux appréhender l’organisation institutionnelle et opérationnelle du dispositif national de sécurité alimentaire, de connaître notre rôle dans ce dispositif ainsi que le rôle de tous les acteurs régionaux.



Diallo avec COM-CSA