Cartes d’identité biométrique : La première phase se passe normalement, malgré le faible taux de retrait - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cartes d’identité biométrique : La première phase se passe normalement, malgré le faible taux de retrait Publié le lundi 4 septembre 2023 | Le 22 Septembre

© Autre presse par Dr

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

Tweet

A la date du 31 août, sur un objectif de production de 8 millions de cartes pour cette première phase, 5 733 428 cartes sont déjà produites et les 2 266 572 restantes seront faites courant ce mois de septembre. Sur les 1 192 090 cartes déjà acheminées dans les centres de retrait, seulement 102 643 ont été retirées.



L’opération se déroule normalement malgré un faible taux de retrait Cette information a été donnée ce jeudi, 31 août 2023 au cours d’un point de presse co-animée par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga et son collègue en charge de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Daoud Aly Mohammedine. Il s’agit de mettre un terme à la désinformation afin d’apporter des réponses claires concernant ce document administratif très important qui devient un sujet de souffrance de nos compatriotes. C’était dans la salle de conférence du ministère de Sécurité, en présence des acteurs.



Prenant la parole, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait savoir qu’à la date du 31 août, sur un objectif de production de 8 millions de cartes pour cette première phase, 5 733 428 cartes sont déjà produites et les 2 266 572 restantes seront faites courant ce mois de septembre. 1 192 090 cartes sont déjà acheminées dans les centres de retrait. Sur ces cartes, seulement 102 643 ont été retirées, regrette le Général Daoud Aly Mohammedine.



A ses dires, ce document administratif est infalsifiable servant à plusieurs fonctions, notamment la carte d’électeur, la carte Nina, implique dans son processus de distribution les départements de la Sécurité, de l’Administration territoriale et des Affaires étrangères. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, une commission existe pour la remise des cartes biométriques. Sous la surveillance de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), cette commission se compose des trois ministères mentionnés plus haut.



Selon le général Daoud Aly Mohammedine, le ministère des Affaires étrangères est associé dans le cadre de l’acheminement du document dans les lieux de forte concentration de nos compatriotes à l’étranger. Il a ajouté que l’administration territoriale ainsi que l’AIGE interviennent dans le cadre de l’utilisation du document lors des élections. Le ministère de la Sécurité se charge de la question sécuritaire qui nécessite l’identification du citoyen à travers la carte d’identité nationale biométrique sécurisée.



‘’La remise a été simplifiée. Nous avons supprimé les contrôles par tablette. Elle se fait suite à la présentation d’un document administratif comme la carte Nina, la carte d’identité nationale, le permis de conduire ou encore le passeport’’, a expliqué le général Daoud Aly Mohammedine.



Pour sa part, Le ministre d’Etat dans son intervention a rappelé la création du Comité de réflexion sur les modalités de remise des cartes nationales d’identité biométriques sécurisées. Ce Comité regroupe les ministères concernés par la gestion des cartes à savoir : le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ; le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



La rencontre, a pris fin par la visite de deux magasins de stockage des cartes biométriques sécurisées déjà produites.



Bréhima DIALLO