Mali : le gouvernement interdit l’exportation brute du lithium de Goulamina - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali : le gouvernement interdit l’exportation brute du lithium de Goulamina Publié le lundi 4 septembre 2023 | agence ecofin

Tweet

Depuis plus d’un mois, Leo Lithium a suspendu sa cotation sur la bourse australienne ASX. La compagnie, propriétaire du projet de lithium Goulamina, justifiait cette décision par des discussions confidentielles en cours avec le gouvernement malien. Le contenu de ces discussions est désormais connu.



Leo Lithium a renoncé à exporter le minerai à expédition directe (DSO) provenant de sa mine de lithium en construction au Mali, Goulamina. La compagnie en a fait l’annonce dans un communiqué du lundi 4 septembre 2023, précisant en avoir reçu l’ordre du gouvernement malien dans une correspondance le 17 juillet dernier.



Ce minerai à expédition directe n’a encore subi aucune transformation et son exportation devait démarrer au dernier trimestre 2023. Cela aurait permis à la compagnie australienne de générer des revenus de façon précoce, avant le début de la production du concentré de spodumène au deuxième trimestre 2024. Si les raisons précises de cette suspension ordonnée par Bamako restent inconnues, elle peut s’expliquer par une volonté de maximiser les revenus générés par le projet, car le concentré de spodumène est mieux valorisé sur le marché que le DSO.



« Bien que Leo Lithium ait préféré mettre sur le marché le produit DSO de Goulamina avant la production de concentré de spodumène prévue pour le premier semestre 2024, cela n’est pas nécessaire à la réussite du projet, et nous n’avons pas envisagé d’opportunité DSO dans nos études de faisabilité », a commenté Simon Hay, DG de la compagnie.



https://twitter.com/MichaelBond_SP/status/1698483170016903352



Notons que les actions de Leo Lithium, suspendues de la cotation officielle de la bourse ASX depuis plus d’un mois, sont à nouveau cotées à partir de ce lundi. Au moment de l’écriture de ces lignes, l’action Leo Lithium connait une baisse de 52 % par rapport à son dernier cours de clôture.



Pour rappel, Leo Lithium et le chinois Ganfeng Lithium (qui a financé une partie des travaux de construction de la mine) sont copropriétaires à parts égales de la société qui détient Goulamina. Conformément au code minier en vigueur au moment de l’octroi du permis minier, le gouvernement malien détient 10 % d’intérêts dans la société en question, avec la possibilité de porter cette participation à 20 %.



Durant la phase 1 de la mine, la production annuelle devrait être de 500 000 tonnes de concentré de spodumène, et les deux compagnies aux commandes du projet prévoient de doubler cette capacité de production au cours de la phase 2. La durée de vie de Goulamina est quant à elle supérieure à 23 ans.



Emiliano Tossou